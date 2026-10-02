Tijuana necesita actualizar datos sobre la basura que genera; 60% de residuos domésticos es orgánico

Grupo Hélice plantea actualizar los diagnósticos sobre residuos sólidos para mejorar su aprovechamiento en Tijuana. Foto: Cortesía

La fundadora de Grupo Hélice señaló que los diagnósticos actuales no reflejan las condiciones de la ciudad y pidió nuevos estudios para definir la infraestructura necesaria para aprovechar los residuos.

Tijuana BC.- Tijuana necesita actualizar los datos sobre la cantidad y composición de los residuos sólidos urbanos que genera, debido a que los diagnósticos disponibles no reflejan las condiciones actuales de la ciudad, señaló Myriam Serra Castellanos, ambientalista y fundadora de Grupo Hélice.

Explicó que actualmente se depende de información proporcionada por los ayuntamientos para conocer el volumen y la composición de los residuos, aunque existen estudios previos que requieren actualizarse para contar con cifras más precisas.

Si vemos hoy paralelamente estos datos, pues no van a coincidir con la actualidad, entonces sí requerimos tener datos más precisos”

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¿Cuánta basura orgánica genera Tijuana?

Serra Castellanos indicó que 60% de los residuos generados en los hogares es orgánico, por lo que consideró necesario contar con alternativas para aprovechar este tipo de materiales, como la instalación de centros de compostaje.

Señaló que esta infraestructura permitiría reducir el volumen de residuos que llega a los rellenos sanitarios y disminuir las emisiones asociadas con su disposición.

La ambientalista explicó que disponer de información actualizada también ayudaría a determinar qué mecanismos e instalaciones requiere la ciudad para avanzar hacia un modelo de economía circular.

Piden nuevos estudios sobre residuos sólidos

La fundadora de Grupo Hélice señaló que existe un atlas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), alimentado con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, consideró que es necesario realizar nuevos estudios para conocer las condiciones actuales, debido a que la información disponible depende, en buena medida, de los datos que proporcionan los gobiernos municipales.

Cuando se habla de economía circular, estamos hablando ya de infraestructura y de mecanismos para que este tipo de residuos pues no estén llegando al relleno sanitario”

Tijuana contempla mejorar centros de transferencia

En cuanto a la infraestructura, Serra Castellanos comentó que Tijuana se ha preparado para la disposición de residuos, aunque también consideró necesario actualizar los diagnósticos relacionados con los centros de disposición.

Añadió que se contempla ampliar y mejorar los centros de transferencia, además de incluir los residuos provenientes de la construcción en proyectos futuros.

La ambientalista indicó que se mantiene el trabajo con dependencias y mediante fondos federales y binacionales destinados a proyectos de gestión de residuos.