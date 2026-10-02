UABC Tijuana enfrenta retos para separar residuos; así funciona su programa de reciclaje

La UABC Campus Tijuana cuenta con estaciones para separar plástico, aluminio, papel y cartón. Foto: Arhivo

La universidad recolecta alrededor de 500 kilogramos de plástico y hasta 5 mil de papel y cartón al año, pero separar correctamente los residuos sigue siendo un desafío para su comunidad.

Tijuana BC.- La UABC Campus Tijuana mantiene un programa de separación y aprovechamiento de residuos, aunque todavía enfrenta dificultades para que estudiantes, personal y visitantes depositen correctamente la basura en los espacios destinados al reciclaje.

Rosa Areli Arámburo Lizárraga, jefa del Departamento de Planeación y Proyectos, explicó que la universidad cuenta con áreas para separar plástico, aluminio, cartón y papel, además de manejar residuos especiales como los cartuchos de tóner.

También incorporaron residuos de poda y restos orgánicos de las cafeterías. Para procesarlos, la institución dispone de un centro de compostaje.

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¿Cuántos residuos recicla la UABC en Tijuana?

De acuerdo con Arámburo Lizárraga, la universidad recolecta anualmente alrededor de 500 kilogramos de plástico, mientras que el papel y el cartón pueden alcanzar aproximadamente 5 mil kilogramos.

La funcionaria señaló que las cantidades se han mantenido e incluso disminuido ligeramente, debido a las medidas para reducir el consumo de papel y plástico dentro del campus.

Hemos implementado una política de no usar papel, o sea, de usar más bien las redes o los medios electrónicos con los que contamos para comunicarnos”

También se ha promovido el uso de termos y se instalaron espacios para rellenar botellas de agua, con el propósito de reducir los residuos plásticos.

¿Por qué es difícil separar la basura en la UABC?

Uno de los principales retos es la cantidad de personas que acuden semanalmente a la unidad universitaria de Otay, además de que se trata de un espacio abierto.

Parcialmente es muy difícil porque en esta unidad en particular, aquí en Otay, son aproximadamente 25 mil personas que vienen a la semana, vamos a decir un aproximado”

La funcionaria explicó que algunas personas todavía tienen dificultades para identificar dónde depositar cada tipo de residuo, lo que afecta el proceso de separación.

UABC busca evitar que los materiales reciclables se contaminen

La universidad inició en 2018 un proyecto que permitió detectar que los residuos terminaban mezclados. Esto provocaba que materiales como el plástico se contaminaran y ya no pudieran aprovecharse para el reciclaje.

Ante esa situación, la institución optó por colocar estaciones de separación más visibles, con el objetivo de facilitar la identificación de los contenedores y mejorar la disposición de los residuos.