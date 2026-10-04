Insisten en renaturalizar zonas del Río Tijuana sin retirar protección contra inundaciones

La propuesta contempla analizar zonas del Río Tijuana donde sea posible recuperar características naturales del cauce. Foto: Archivo

La propuesta busca recuperar características naturales del cauce donde los estudios técnicos lo permitan, además de establecer un mantenimiento permanente y proteger las zonas que todavía conservan vegetación y suelo natural.

Tijuana BC.- El regidor Pablo Yáñez Plasencia señaló que buscan impulsar un convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para establecer un mantenimiento permanente del Río Tijuana y avanzar en el análisis de una posible renaturalización de algunas zonas del cauce.

Explicó que actualmente los tres órdenes de gobierno realizan trabajos de saneamiento del río, pero consideró necesario que estas acciones tengan continuidad mediante un esquema de mantenimiento permanente.

La propuesta contempla recuperar características naturales del cauce en los sitios donde técnicamente sea posible, sin retirar las estructuras destinadas a proteger a la población ante posibles inundaciones.

Te puede interesar: Limpian parte de la Canalización del Río Tijuana ante lluvias del Súper Niño

¿Qué zonas del Río Tijuana podrían renaturalizarse?

Yáñez Plasencia indicó que una de las primeras áreas que podría analizarse es el vaso de la presa, donde todavía existen sectores que no han sido cubiertos con concreto.

También planteó revisar algunos tramos del Arroyo Alamar, debido a que aún existen zonas sin encementar que podrían acondicionarse para permitir un cauce con características más naturales.

El regidor precisó que la renaturalización podría incluir el retiro de losas de concreto únicamente en aquellos puntos donde los estudios técnicos determinen que es viable.

¿En qué consiste renaturalizar el Río Tijuana?

De acuerdo con la propuesta, recuperar el fondo natural del cauce permitiría incrementar la infiltración y recuperar servicios ambientales asociados con la vegetación y el suelo.

Yáñez Plasencia también señaló que estas acciones podrían contribuir a disminuir las condiciones de isla de calor presentes en algunas zonas, mediante la recuperación de vegetación y superficies naturales.

Aclaró que la propuesta no contempla eliminar la protección lateral del río ni realizar acciones que pongan en riesgo a la población, sino determinar mediante estudios técnicos qué sectores pueden recuperar parte de sus características naturales.

Buscan proteger zonas sin concreto

El regidor destacó que en las áreas que actualmente no cuentan con concreto también es necesario retirar escombro y combatir los tiraderos clandestinos.

Además, planteó la necesidad de proteger la flora y fauna que todavía existe en estos sectores, como parte de las acciones para recuperar las condiciones naturales del cauce.