Limpian parte de la Canalización del Río Tijuana ante lluvias del Súper Niño

Activistas, empresarios y autoridades participaron en la limpieza de la Canalización del Río Tijuana. Foto. Sergio Ortiz

Activistas, empresarios y autoridades retirarán llantas y otros residuos a lo largo de tres kilómetros durante dos meses, como parte de las acciones preventivas ante las próximas lluvias.

Tijuana BC.- Antes de que lleguen las lluvias asociadas al Súper Niño, activistas, empresarios y funcionarios iniciaron trabajos para retirar las llantas que contaminan la Canalización del Río Tijuana, con el objetivo de reducir riesgos ante posibles lluvias intensas.

La jornada fue encabezada por Costa Salvaje, junto con otras asociaciones civiles, y contempla el saneamiento de un tramo de aproximadamente tres kilómetros de la canalización durante los próximos dos meses.

Activistas, empresarios y autoridades participaron en la limpieza de la Canalización del Río Tijuana. Foto. Sergio Ortiz

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¿Qué harán en la Canalización del Río Tijuana?

Los trabajos se concentrarán principalmente en el retiro de llantas y residuos acumulados en el cauce, ante la posibilidad de que las lluvias arrastren estos materiales hacia otras zonas.

Activistas, empresarios y autoridades participaron en la limpieza de la Canalización del Río Tijuana. Foto. Sergio Ortiz

De acuerdo con lo señalado durante la jornada, también existe preocupación por el impacto que los residuos puedan generar en las costas de Tijuana y Estados Unidos.

Vigilarán que la canalización permanezca limpia

Además de las labores de limpieza, Costa Salvaje y las asociaciones participantes trabajarán junto con dependencias del Gobierno Federal y del Estado para vigilar que el tramo saneado se mantenga limpio.

Activistas, empresarios y autoridades participaron en la limpieza de la Canalización del Río Tijuana. Foto. Sergio Ortiz

Las acciones continuarán durante dos meses, con el objetivo de conservar despejada esta parte de la canalización antes de la llegada de las lluvias.