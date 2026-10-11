Lluvias en Tijuana dejan 64 incidencias y siete rescates

Entre los incidentes reportados se encuentran inundaciones, derrumbes, caída de árboles y postes, así como afectaciones a vehículos. Foto: Cortesía

La SSPCM atendió inundaciones, derrumbes, árboles caídos y otros incidentes entre el sábado y la madrugada del domingo; no reportan fallecimientos relacionados con las lluvias.

Tijuana, B.C.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) atendió 64 incidencias relacionadas con las lluvias remanentes de la tormenta tropical Rachel en Tijuana, entre el mediodía del sábado 10 de octubre y las 6:00 horas del domingo 11.

Entre los incidentes reportados se encuentran inundaciones, derrumbes, caída de árboles y postes, así como afectaciones a vehículos. También se realizaron rescates de personas que quedaron en una vivienda inundada.

De acuerdo con el balance de la dependencia, las intervenciones se distribuyeron de la siguiente manera: 33 inundaciones menores, siete derrumbes o caídas de bardas, seis postes derribados y siete árboles caídos.

Además, se reportó un vehículo afectado, el desbordamiento de dos alcantarillas y el apoyo a una persona para mover su automóvil, entre otras acciones. En uno de los incidentes, siete personas fueron rescatadas de una vivienda inundada.

Mantienen vigilancia en zonas con acumulación de agua

La Dirección de Policía y Tránsito mantiene recorridos de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad para detectar afectaciones por encharcamientos y desviar la circulación cuando es necesario.

Estas acciones buscan facilitar los trabajos de desazolve y limpieza de vialidades realizados por las instituciones correspondientes.

La SSPCM indicó que, según los reportes meteorológicos, se espera que las lluvias disminuyan durante las próximas horas; sin embargo, pidió a la población evitar salir de casa si no es necesario y no cruzar calles o zonas inundadas.

También recomendó conducir con precaución y mantenerse alerta ante posibles emergencias.

Cómo pedir ayuda durante las lluvias en Tijuana

La ciudadanía puede solicitar apoyo a través del número de emergencias 911, así como mediante las aplicaciones Botón de Emergencia y Botón Morado, que permanecen disponibles para recibir reportes.

El Ayuntamiento de Tijuana también informó que mantiene labores preventivas y de apoyo a la población, además de habilitar albergues temporales para quienes necesiten resguardarse.

Hasta el corte de las 6:00 horas del domingo 11 de octubre, la SSPCM señaló que no se habían registrado fallecimientos relacionados directa o indirectamente con la emergencia meteorológica.