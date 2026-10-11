Socavón en la colonia Presidentes e inundaciones en distintos puntos dejan las vialidades afectadas por las lluvias de ‘Rachel’ en Tijuana

Las precipitaciones de la tormenta Rachel provocaron la formación de un socavón sobre la avenida Miguel Alemán y la inundación de la gaza que conecta el Bulevar 2000 con Limón Padilla rumbo a Otay. Foto: Cortesía / Border Zoom

Las lluvias del sábado y la madrugada del domingo provocaron afectaciones en la colonia Presidentes y en la incorporación del bulevar 2000 hacia Alberto Limón Padilla.

Tijuana, B.C.- Las lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel dejaron afectaciones en distintas vialidades de Tijuana, entre ellas un socavón en la colonia Presidentes y acumulación de agua en una gaza de incorporación hacia Otay.

Uno de los daños se localiza sobre la avenida Miguel Alemán, en el cruce con la calle Águila Azteca, donde se formó un socavón en sentido descendente. El área ya se encuentra delimitada para alertar a los automovilistas que circulan por el lugar.

Las precipitaciones de la tormenta Rachel provocaron la formación de un socavón sobre la avenida Miguel Alemán y la inundación de la gaza que conecta el Bulevar 2000 con Limón Padilla rumbo a Otay. Foto: Cortesía / Border Zoom

Otra afectación se observa en la gaza de incorporación del bulevar 2000 hacia el bulevar Alberto Limón Padilla, en dirección a Otay, donde el agua acumulada dificulta las condiciones de circulación.

Las precipitaciones de la tormenta Rachel provocaron la formación de un socavón sobre la avenida Miguel Alemán y la inundación de la gaza que conecta el Bulevar 2000 con Limón Padilla rumbo a Otay. Foto: Cortesía / Border Zoom

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Recomiendan precaución al conducir

Ante estas condiciones, se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y prestar atención a las condiciones del camino.

También es importante evitar pasar sobre zonas inundadas cuando no se pueda determinar la profundidad del agua y respetar los señalamientos colocados en áreas con daños en la vialidad.

Las precipitaciones de la tormenta Rachel provocaron la formación de un socavón sobre la avenida Miguel Alemán y la inundación de la gaza que conecta el Bulevar 2000 con Limón Padilla rumbo a Otay. Foto: Cortesía / Border Zoom