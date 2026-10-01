Busca Club alejar a menores de la delincuencia

Elizabeth Tapia, vicepresidenta de Club de Niñas y Niños de Tijuana A.C, defendió que los aprendizajes contribuyen a reducir los problemas sociales, como la deserción escolar, embarazos adolescentes y reclutamiento en actividades ilícitas. Foto: Khennia Reyes

Baja California, entre los estados con más adolescentes vinculados a procesos por delitos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

Tijuana, B.C.- De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, 474 adolescentes estuvieron vinculados a procesos legales por su presunta participación en algún delito.

Con ello, la dependencia ubicó a la Entidad en el lugar número tres del TOP 5 de los estados con más casos registrados en agosto de este año.

Las cifras corresponden a adolescentes con medidas cautelares, con medidas de sanción privativas y no privativas de la libertad, así como suspensión condicional del proceso.

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Baja California se ubica entre los estados con más casos

Los estados con mayor número de adolescentes registrados fueron:

Nuevo León: 550

550 Sonora: 476

476 Baja California: 474

474 Zacatecas: 427

427 Estado de México: 411

Alejar a las niñas, niños y adolescentes (NNA) de la delincuencia es una de las dificultades más serias para los especialistas del Club de Niñas y Niños de Tijuana A.C., quienes ante la falta de suficiente apoyo gubernamental, dependen del apoyo de la sociedad.

Es una señal de que aún falta por hacer. Ojalá tuviéramos más clubes en México, solo hay 18, es una gran responsabilidad apostarle a la niñez y a la adolescencia, ellos son el futuro de México” — Elizabeth Tapia, vicepresidenta de la AC.

Club atiende a 200 menores de edad

Explicó que los NNA de la actualidad tienen una alta posibilidad de ser captados por las pandillas debido a que su madre o padre o ambos están fuera de casa al trabajar la mayor parte del día.

La vicepresidenta afirmó que en el Club a las y los menores de edad se les enseña materias académicas, artes, deporte, danza, con la intención de recuperar y fortalecer su autoestima, descubrir sus habilidades, con el objetivo de que desarrollen su proyecto de vida para mejorar su entorno familiar.

Defendió que estos aprendizajes contribuyen a reducir los problemas sociales, como la deserción escolar, embarazos adolescentes y reclutamiento en actividades ilícitas.

Por eso ofrecemos un espacio seguro, formativo, donde puedan descubrir sus talentos, desarrollar habilidades que a la mejor tenían y que no sabía”

Actualmente el Club atiende a 200 niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años, en cada uno invierte 25 mil pesos al año.

Piden mayor apoyo para asociaciones civiles

Por ello, Tapia pidió al gobierno que se involucre con las asociaciones civiles para seguir extendiendo los beneficios, pues la limitación del presupuesto se los impide.

Una de las ayudas pudiera ser exentar el pago del servicio de agua o luz.