Así operan los “polleros digitales” en la frontera de Baja California

De acuerdo con Victor Clark, quienes coordinan estos cruces también recurren a redes sociales como TikTok y YouTube para establecer contacto con posibles clientes. Foto: Cortesía / Border Zoom

Redes de tráfico de migrantes incorporan celulares y redes sociales, mientras cambian las rutas de cruce y aumentan los costos para llegar a Estados Unidos.

Tijuana, B.C.- Las formas de cruzar irregularmente a Estados Unidos desde Baja California han cambiado en los últimos años. A las rutas terrestres se han sumado alternativas marítimas y nuevas formas de comunicación entre quienes ofrecen estos traslados y los migrantes.

Víctor Clark, profesor de la Universidad Estatal de San Diego, explicó que Tijuana continúa recibiendo a personas desplazadas de estados como Michoacán, Oaxaca y Chiapas, así como a migrantes provenientes de Venezuela, Haití y Colombia.

El académico señaló que este escenario también ha modificado la manera en que operan los llamados “polleros”, quienes, de acuerdo con su explicación, han incorporado herramientas digitales para coordinar parte de los cruces.

Te puede interesar: Las madres buscadoras volvieron al basurero entre Tijuana y Rosarito y encontraron cuatro cuerpos; ahora piden que nadie vuelva a entrar al sitio

Las rutas hacia Estados Unidos también cambiaron

Una de las modificaciones se encuentra en los puntos utilizados para intentar llegar a California. Según Clark, los cruces por montañas y zonas desérticas han disminuido, mientras que han cobrado mayor relevancia las rutas por mar.

Entre las opciones mencionadas se encuentran los traslados desde Rosarito y Ensenada hacia California. El costo dependería del tipo de embarcación y del servicio ofrecido.

Clark indicó que un traslado en lancha rápida puede alcanzar los 10 mil dólares, mientras que un cruce mediante un yate turístico o una embarcación comercial que sale de Ensenada podría llegar hasta los 30 mil dólares.

Los precios también habrían aumentado en las rutas terrestres. El especialista explicó que anteriormente podían oscilar entre 6 mil y 8 mil dólares, pero actualmente algunos servicios alcanzarían hasta los 30 mil dólares.

En los cruces mediante puertos de entrada, como Tijuana-San Ysidro, señaló que las cantidades pueden rondar los 20 mil dólares.

Ya no necesitan acompañar al migrante

El cambio no solamente estaría en las rutas. De acuerdo con Clark, quienes coordinan estos cruces también recurren a redes sociales como TikTok y YouTube para establecer contacto con posibles clientes.

El académico utiliza el término “polleros digitales” para describir una modalidad en la que el encargado del traslado puede mantenerse a distancia y comunicarse con los migrantes mediante un teléfono celular.

En lugar de acompañar físicamente al grupo durante todo el recorrido, explicó que a uno de los integrantes pueden entregarle un dispositivo para recibir indicaciones sobre el trayecto.

Ahora el pollero ya no va físicamente con el grupo por la montaña o el desierto, ahora escogen a un migrante, le dan un celular y le van dando instrucciones”

Una estructura distinta a la de años anteriores

Clark también señaló que las redes dedicadas a estos cruces han experimentado cambios en su organización. Según su explicación, los grupos que anteriormente podían funcionar mediante estructuras más pequeñas y familiares actualmente estarían relacionados con organizaciones del crimen organizado.

De esta manera, el fenómeno migratorio en la frontera de Baja California presenta un escenario en el que las rutas, los precios y las formas de contacto han cambiado.

El uso de tecnología permite que parte de la coordinación se realice a distancia, mientras que las personas que buscan cruzar reciben instrucciones mediante dispositivos móviles durante distintas etapas del recorrido.