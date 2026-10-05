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Continúa búsqueda de César Yadiel, quien desapareció tras ingresar al mar en Los Alisitos

El joven de aproximadamente 18 años fue visto por última vez el sábado 3 de octubre, luego de ingresar al mar junto con otro hombre; autoridades buscan también hacia el norte por las corrientes marinas.

Continúa búsqueda de César Yadiel, quien desapareció tras ingresar al mar en Los Alisitos

Bomberos de Playas de Rosarito, Tijuana y Ensenada participan en la búsqueda del joven desaparecido en Los Alisitos. Foto: Border Zoom

Tijuana BC.- Continúa la búsqueda de César Yadiel Calderón Cervantes, de 18 años, quien permanece desaparecido desde el sábado 3 de octubre, luego de ingresar al mar junto con otro hombre en la playa Los Alisitos, al sur de Playas de Rosarito.

Rodolfo Espinoza, director de Protección Civil y Bomberos de Playas de Rosarito, informó que el reporte se recibió alrededor de las 17:50 horas, cuando se alertó sobre dos hombres que tenían dificultades para salir del agua.

Ciudadanos que se encontraban en la zona apoyaron con una moto acuática y lograron rescatar a uno de ellos; sin embargo, el segundo fue perdido de vista y desde entonces permanece desaparecido.

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Bomberos de Playas de Rosarito, Tijuana y Ensenada participan en la búsqueda del joven desaparecido en Los Alisitos. Foto: Border Zoom

Bomberos de Playas de Rosarito, Tijuana y Ensenada participan en la búsqueda del joven desaparecido en Los Alisitos. Foto: Border Zoom

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¿Dónde buscan al joven desaparecido?

El joven es de tez morena y hasta el momento no ha sido localizado. Las autoridades mantienen el operativo tanto en la zona donde ocurrió el incidente como hacia el norte.

Espinoza explicó que el análisis de las corrientes marinas registradas durante el fin de semana indica que el joven podría haberse desplazado en esa dirección, por lo que las labores de búsqueda se han extendido hacia esa zona.

En el operativo participan elementos de Bomberos de Playas de Rosarito, Tijuana y Ensenada, con apoyo de motos acuáticas, drones y recorridos de observación en el mar.

¿Qué pasó con el joven en Los Alisitos?

De acuerdo con Espinoza, al parecer el joven formaba parte de un grupo de universitarios que acudió a la zona para pasar un rato en la playa y posteriormente ingresó al mar.

Ante este tipo de situaciones, el funcionario reiteró el llamado a extremar precauciones, debido a que las condiciones del mar pueden ser peligrosas y cambiar rápidamente.

Señaló que durante la actual administración se han colocado banderas rojas en las playas y difundido información mediante redes sociales para advertir a la población sobre los riesgos.

También recomendó que quienes no sepan nadar o no tengan suficiente experiencia eviten ingresar a zonas profundas.

Piden reportar cualquier posible avistamiento

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta y reportar de inmediato al 911 cualquier posible avistamiento que pudiera contribuir con la localización del joven.

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