Buscan a joven de 18 años que fue arrastrado por el mar en Los Alisitos; su familia pide apoyo para localizarlo

César Yadiel Calderón Cervantes, de 18 años, es buscado tras desaparecer en el mar en Los Alisitos. Foto: Cortesía

César Yadiel Calderón Cervantes desapareció la tarde del sábado tras ingresar al mar en la zona de Los Alisitos, en Ensenada; otro joven que entró al agua con él fue rescatado con vida.

Ensenada BC.- La búsqueda de César Yadiel Calderón Cervantes, de 18 años, continúa luego de que fuera arrastrado por el mar en la zona de Los Alisitos, en Ensenada, donde ingresó al agua la tarde del sábado y ya no logró salir.

De acuerdo con lo informado por su madre, otro joven que se metió al mar con él pudo ser rescatado con vida, mientras que de César Yadiel se desconoce su paradero.

Ante la desaparición, familiares y personas que participan en la búsqueda solicitaron el apoyo de la ciudadanía para compartir su fotografía y ayudar a localizarlo.

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Piden buscar a César Yadiel en playas de Ensenada y Rosarito

La madre del joven pidió a la población mantenerse atenta y apoyar en la búsqueda en las orillas de las playas de La Misión, Ensenada y Rosarito, ante la posibilidad de encontrar alguna pista sobre su paradero.

“Les pido de corazón, si alguien puede ayudarnos a buscarlo en las orillas de las playas en La Misión, Ensenada o Rosarito, por favor, apoyen en compartir esta información”, expresó.

La búsqueda de César Yadiel continuaba este domingo, mientras su familia mantiene la esperanza de localizarlo.