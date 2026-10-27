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Exigen transparencia tras robo de auto en estacionamiento de Tijuana

Karina Arredondo denunció daños y gastos de recuperación de su vehículo tras ser robado en Otay; pidió mayor responsabilidad a supermercados y claridad en los procedimientos del corralón municipal.

Exigen transparencia tras robo de auto en estacionamiento de Tijuana

Karina Arredondo denunció el robo de su automóvil en el estacionamiento de un supermercado en Otay, Tijuana, y daños que representaron pérdidas aproximadas de 15 mil pesos. Foto: Cortesía

Por Khennia Reyes  

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Tijuana, B.C.- Mayor responsabilidad de los propietarios de estacionamientos de supermercados ante los robos de vehículos, así como transparencia en las investigaciones y los procedimientos del corralón municipal, exigió Karina Arredondo tras ser víctima de este delito.

El pasado sábado, su automóvil fue robado del estacionamiento de un supermercado de la colonia Otay. Cuando recuperó la unidad, encontró daños en la defensa, las cuatro llantas ponchadas —dos de ellas rasgadas— y el robo de la batería, lo que representó pérdidas aproximadas de 15 mil pesos.

Arredondo señaló que los guardias de seguridad del establecimiento se deslindaron de lo ocurrido y le dijeron que las cámaras de videovigilancia no funcionaban. Además, empleadas del supermercado le comentaron que este tipo de hechos era común.

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Denuncia y recuperación del vehículo

Ese mismo día presentó una denuncia ante la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, mediante publicaciones en redes sociales, recibió información de que su automóvil había sido localizado en la colonia Camino Verde.

Sin embargo, al acudir a recuperar la unidad, se encontró con otro obstáculo: le informaron que debía contratar el servicio de grúa del Ayuntamiento de Tijuana de más de 5 mil pesos y, al llegar a la agencia correspondiente, le dijeron que el vehículo no aparecía en el sistema.

Pide claridad en los procedimientos del corralón

Ante esta experiencia, pidió mayor claridad sobre los procedimientos para recuperar automóviles y que los responsables de los estacionamientos asuman su parte ante estos hechos.

También llamó a las víctimas a denunciar y apoyarse en vecinos y redes sociales para localizar sus vehículos.

Arredondo consideró necesario aplicar castigos más severos a los responsables, pues actualmente las víctimas deben gastar en sistemas de seguridad, buscar estacionamientos privados o incluso dejar de utilizar sus automóviles por temor a sufrir otro robo.

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