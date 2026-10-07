Incendio alcanza viviendas y locales comerciales en Zona Centro de Tijuana

Bomberos de Tijuana atienden un incendio registrado en la avenida Melchor Ocampo, en la Zona Centro. Foto: Border Zoom

El fuego inició en una cuartería de la avenida Melchor Ocampo y se extendió a otros predios; Bomberos y Cruz Roja atienden la emergencia.

Tijuana BC.- Un fuerte incendio se registra este jueves en la avenida Melchor Ocampo, entre las calles Sexta y Séptima, en la Zona Centro de Tijuana, donde las llamas alcanzaron varios predios.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego inició en una cuartería y posteriormente se extendió hacia otras viviendas y locales comerciales ubicados en la zona.

Elementos de Bomberos de Tijuana y paramédicos de Cruz Roja se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia y realizando las labores correspondientes.

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El área permanece limitada por personal de Protección Civil y Policía Municipal, mientras continúan los trabajos para controlar el incendio.

Hasta el momento no se han informado las causas del siniestro ni si hay personas lesionadas.