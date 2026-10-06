Fuga de amoniaco provoca evacuación de 30 personas en Tijuana

De acuerdo con la información oficial, la compañía realizaba labores de mantenimiento preventivo cuando una válvula se activó debido a residuos que permanecían dentro de las tuberías. Foto: Cortesía / Border Zoom

Una válvula se activó durante trabajos de mantenimiento en una hielera de la Zona Centro; la fuga fue contenida por personal de la empresa y no hubo personas lesionadas.

Tijuana, B.C.- Una fuga de amoniaco provocó la evacuación preventiva de alrededor de 30 personas en una hielera ubicada entre las calles 10 y 11, informó la Dirección de Bomberos Tijuana.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, por lo que elementos de Bomberos acudieron al establecimiento para verificar la situación.

Pedro Perfecto, subdirector operativo de la corporación, explicó que cuando llegó la primera unidad la fuga ya había sido controlada por personal de mantenimiento de la empresa.

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La fuga ocurrió durante trabajos de mantenimiento

De acuerdo con el funcionario, la compañía realizaba labores de mantenimiento preventivo cuando una válvula se activó debido a residuos que permanecían dentro de las tuberías.

De acuerdo con la información oficial, la compañía realizaba labores de mantenimiento preventivo cuando una válvula se activó debido a residuos que permanecían dentro de las tuberías. Foto: Cortesía / Border Zoom

La activación provocó la liberación de amoniaco, por lo que la empresa puso en marcha sus protocolos de seguridad y procedió con la evacuación del personal.

El desalojo también incluyó un inmueble ubicado en la parte posterior de la hielera, como medida preventiva ante la posible presencia de la sustancia.

Bomberos verificó las condiciones del lugar

Aunque la fuga había sido contenida antes del arribo de los bomberos, elementos de la corporación realizaron labores de monitoreo y verificación para descartar riesgos.

Perfecto explicó que el amoniaco puede representar un peligro dependiendo de factores como la concentración de la sustancia y el tiempo de exposición.

En este caso, no se reportaron personas lesionadas, por lo que las autoridades concluyeron las labores de supervisión una vez que se verificaron las condiciones del establecimiento.