Compartió su ubicación por WhatsApp y la salvaron: cae chofer de app en la Buenos Aires Norte tras privar de la libertad a menor
La joven solicitó transporte en Tecate y alertó a su madre cuando el conductor presuntamente se desvió de la ruta. Fue localizada en un domicilio de la colonia Buenos Aires Norte.
Tijuana, B.C.- Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) rescataron a una adolescente de 16 años que presuntamente fue privada de su libertad por un conductor de plataforma digital, quien habría cambiado la ruta del viaje de Tecate a Tijuana.
De acuerdo con información de la corporación, la tarde de este martes la joven solicitó el servicio de transporte en la colonia Valle Verde, en Tecate. Durante el trayecto, se percató de que el conductor se desviaba de la ruta prevista.
Ante esta situación, la adolescente contactó a su madre mediante WhatsApp y compartió su ubicación en tiempo real, lo que permitió a su familiar solicitar ayuda a las autoridades.
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Localizan a la joven en Buenos Aires Norte
Tras recibir el reporte, agentes estatales iniciaron las labores de búsqueda y utilizaron los registros de geolocalización del teléfono celular de la adolescente para determinar su ubicación.
Las autoridades lograron localizarla y rescatarla en un domicilio de la colonia Buenos Aires Norte, en Tijuana, donde también fue detenido el conductor, identificado como Daniel “N”.
Trasladan a la adolescente al Hospital General
Después del rescate, la joven fue trasladada al Hospital General para recibir una valoración física y emocional.
Por su parte, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones.
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