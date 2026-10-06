Unidad de la FESC provoca choque múltiple y atropella a peatón en Jardín Dorado

Una unidad de la FESC estuvo involucrada en un choque múltiple en Jardín Dorado. Foto: Border Zoom

El conductor de la unidad oficial fue detenido como presunto responsable; el peatón, de entre 55 y 60 años, fue trasladado en condición roja a un hospital de la Zona Este.

Tijuana BC.- Un conductor de una unidad de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) fue detenido luego de ser señalado como presunto responsable de un choque múltiple que dejó a un peatón gravemente lesionado la mañana de este martes en la colonia Jardín Dorado.

El accidente ocurrió alrededor de la mañana del 6 de octubre, en el cruce del bulevar Terán Terán y la calle Dátil. De acuerdo con información preliminar y testimonios recabados en el lugar, el conductor de la unidad oficial presuntamente no respetó la luz roja del semáforo.

Una unidad de la FESC estuvo involucrada en un choque múltiple en Jardín Dorado. Foto: Border Zoom

La unidad involucrada es una Dodge Ram modelo 2022, color blanco, propiedad del Gobierno del Estado de Baja California y adscrita a la FESC.

Te puede interesar: FESC detiene a cuatro jóvenes y asegura tres armas ocultas en un vehículo en Tijuana

¿Cómo ocurrió el choque en Jardín Dorado?

Según testigos, el conductor de la unidad oficial circulaba por el bulevar Terán Terán y, al llegar a la intersección con la calle Dátil, presuntamente ignoró la señal de alto del semáforo.

La camioneta impactó primero a un Saturn L200 modelo 2002. Debido al golpe, el conductor del Saturn perdió el control y la unidad giró sobre la vialidad.

Durante el desplazamiento, la parte posterior lateral derecha del Saturn golpeó a un peatón que cruzaba por la esquina.

El hombre tiene aproximadamente 55 a 60 años. Al momento del accidente vestía camisa gris, pantalón de mezclilla azul y botas negras de trabajo.

Peatón queda gravemente lesionado

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para atender al peatón, quien fue valorado y clasificado en condición roja, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital de la Zona Este.

Después del atropellamiento, la camioneta de la FESC continuó su trayectoria hasta impactarse contra una Chevrolet Cheyenne modelo 2023, que se encontraba momentáneamente detenida en el lugar.

El conductor de la unidad oficial fue detenido y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

El accidente provocó congestionamiento vehicular en el bulevar Terán Terán, mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados.