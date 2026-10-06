Capturan a dos hombres por presunto robo con violencia a un Oxxo en Tijuana

Dos hombres fueron detenidos tras un presunto robo con violencia a un Oxxo en Tijuana. Foto: Cortesía

Jorge “N”, de 21 años, y Enrique “N”, de 26, fueron detenidos tras ser señalados por amenazar de muerte a una empleada para exigirle el dinero de las ventas.

Tijuana BC.- Dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), luego de ser señalados por un presunto robo con violencia ocurrido el domingo 4 de octubre en una tienda Oxxo de la colonia Llamas Amaya.

De acuerdo con la información compartida, los agentes acudieron al establecimiento después de recibir una alerta de la central de radio por la activación de una alarma de robo con violencia.

Al llegar, los oficiales entrevistaron a la persona reportante, quien señaló que los implicados ingresaron al comercio simulando ser clientes y posteriormente se dirigieron al área de cajas.

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Amenazan de muerte a empleada para robar dinero

Según el reporte, los hombres amenazaron de muerte a la empleada para exigirle el dinero de las ventas y posteriormente huyeron del establecimiento.

Con las características físicas proporcionadas por la víctima y el apoyo de las cámaras de seguridad, los agentes implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores.

Durante el despliegue localizaron a dos hombres que coincidían con las características proporcionadas, quienes fueron identificados como Jorge “N”, de 21 años, y Enrique “N”, de 26.

Les encuentran dinero y productos tras detención

Durante la detención, los oficiales aseguraron dinero en efectivo y diversos productos presuntamente relacionados con el robo.

Los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.