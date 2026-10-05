Familiares temen que liberen a implicados en asesinato Jesús, estudiante de la UABC

La señora Martínez, familiares y amigos del finado se manifestaron en la FGE para exigir el desahogo de todas las pruebas acumuladas desde el 7 de marzo, citar a los testigos del caso e investigar al nuevo señalado. Foto: Khennia Reyes

Este martes se definirá la situación legal de dos hombres acusados del asesinato de Jesús, estudiante de Derecho de la UABC, ocurrido en marzo de 2025.

Tijuana, B.C.- Este martes se decidirá la situación legal de dos hombres involucrados en el asesinato de Jesús, el estudiante de la carrera de Derecho de la UABC que fue asesinado el 7 de marzo de 2025 en una gasolinera donde trabajó como despachador. Su madre, Claudia Martínez, teme que queden libres.

Los acusados fueron capturados entre mayo y junio de ese año por el crimen de homicidio doloso calificado. Sin embargo, en el sexto día de audiencia en los juzgados penales del Poder Judicial acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de omitir evidencias que los involucra y de evitar investigar a uno más que pudiera ser el actor intelectual del crimen, el cual amenazó a Jesús mediante un mensaje privado por tener una relación sentimental con su ex pareja y asumir la crianza de una niña que procreó con ella.

La señora Martínez, familiares y amigos del finado se manifestaron en la FGE para exigir el desahogo de todas las pruebas acumuladas desde el 7 de marzo, citar a los testigos del caso e investigar al nuevo señalado.

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Madre teme que los acusados queden libres

Yo tengo miedo que ellos vayan a salir y vayan a tomar represalias porque, como no hay evidencias contra estas personas, es probable que salgan. Sí tenemos miedo porque tenemos más familia y por mí. Yo identifiqué a uno y me imagino que tomará represalias”

La madre recordó que su hijo fue ultimado a los 21 años de edad. Los hombres que le dispararon y que están detenidos rondan los 37 y 42.