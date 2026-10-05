Familiares temen que liberen a implicados en asesinato Jesús, estudiante de la UABC
Este martes se definirá la situación legal de dos hombres acusados del asesinato de Jesús, estudiante de Derecho de la UABC, ocurrido en marzo de 2025.
Tijuana, B.C.- Este martes se decidirá la situación legal de dos hombres involucrados en el asesinato de Jesús, el estudiante de la carrera de Derecho de la UABC que fue asesinado el 7 de marzo de 2025 en una gasolinera donde trabajó como despachador. Su madre, Claudia Martínez, teme que queden libres.
Los acusados fueron capturados entre mayo y junio de ese año por el crimen de homicidio doloso calificado. Sin embargo, en el sexto día de audiencia en los juzgados penales del Poder Judicial acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de omitir evidencias que los involucra y de evitar investigar a uno más que pudiera ser el actor intelectual del crimen, el cual amenazó a Jesús mediante un mensaje privado por tener una relación sentimental con su ex pareja y asumir la crianza de una niña que procreó con ella.
La señora Martínez, familiares y amigos del finado se manifestaron en la FGE para exigir el desahogo de todas las pruebas acumuladas desde el 7 de marzo, citar a los testigos del caso e investigar al nuevo señalado.
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Madre teme que los acusados queden libres
Yo tengo miedo que ellos vayan a salir y vayan a tomar represalias porque, como no hay evidencias contra estas personas, es probable que salgan. Sí tenemos miedo porque tenemos más familia y por mí. Yo identifiqué a uno y me imagino que tomará represalias”
La madre recordó que su hijo fue ultimado a los 21 años de edad. Los hombres que le dispararon y que están detenidos rondan los 37 y 42.