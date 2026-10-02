Seis meses en el penal sin pruebas: hijas de Julio García defienden tras acusación de presunto feminicidio en Tijuana

Brenda García afirmó que su padre fue agredido por su expareja y una acompañante en noviembre de 2025; la familia asegura contar con elementos para demostrar su inocencia. Foto: Khennia Reyes

Las hijas de Julio García pidieron revisar el proceso de su padre, quien permanece en prisión preventiva desde hace seis meses por una acusación de intento de feminicidio.

Tijuana, B.C.- Las hijas del señor Julio García exigieron que su padre sea liberado, pues aseguran que su expareja lo acusó falsamente de intento de feminicidio.

García desde hace seis meses se encuentra en prisión preventiva en la Penitenciaría de La Mesa, a pesar de que no hay pruebas que lo comprometan en el supuesto ataque.

Brenda García, hija del imputado, relató que los hechos ocurrieron en noviembre de 2025, cuando su padre salió a pasear con su expareja y una amiga de ella.

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Familia pide revisar el caso

Durante esa noche ambas lo agredieron, situación que posteriormente derivó en la acusación por feminicidio en grado de tentativa.

La familia García aseguró que existen pruebas que podrían aportar elementos para esclarecer lo ocurrido y determinar cómo sucedieron los hechos.

Por ello, pidió que sean analizados todos los elementos presentados durante el proceso judicial y que también se tome en cuenta su versión.

Brenda García afirmó que su padre fue agredido por su expareja y una acompañante en noviembre de 2025; la familia asegura contar con elementos para demostrar su inocencia. Foto: Khennia Reyes

Mantienen petición para que recupere su libertad

Mientras continúa el proceso, Brenda y sus familiares mantienen su petición para que se revise el caso y Julio Alonzo García pueda recuperar su libertad, al considerar que hasta el momento no se ha acreditado su responsabilidad en los hechos que se le imputan.