Jesús estudiaba Derecho porque quería defender a quienes no tenían justicia; ahora su madre lleva más de un año buscando respuestas por su asesinato en Tijuana

Jesús Alejandro Martínez Martínez, estudiante de Derecho de la UABC, fue asesinado en marzo de 2025. Foto: Cortesía

Jesús Alejandro Martínez tenía 21 años cuando fue asesinado mientras trabajaba en una gasolinera; hoy su madre cuestiona la investigación y teme que alguno de los detenidos pueda quedar libre.

Tijuana BC.- Jesús Alejandro Martínez Martínez tenía 21 años, estudiaba Derecho en la UABC y trabajaba como despachador en una gasolinera de la Zona Este de Tijuana. Su objetivo, recuerda su madre, era convertirse en agente ministerial.

Pero el 7 de marzo de 2025, su vida terminó cuando fue asesinado en el establecimiento donde trabajaba. Desde entonces, Claudia Martínez ha mantenido una lucha legal para esclarecer el crimen y obtener justicia para su hijo.

Me decía yo voy a pelear por esa gente que a nadie le hace justicia. Y ahora yo pido justicia por mi hijo”

Te puede interesar: Exigen justicia por universitario asesinado en Tijuana

Dos personas están en prisión por el asesinato de Jesús

De acuerdo con Claudia Martínez, dos hombres relacionados con el homicidio se encuentran actualmente en prisión preventiva en la Penitenciaría de La Mesa, acusados de homicidio doloso calificado.

Sin embargo, la madre de Jesús señaló que existe la posibilidad de que uno de ellos pueda quedar en libertad, situación que incrementó su preocupación por el avance del proceso y por su propia seguridad.

Martínez aseguró que entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE) imágenes de las cámaras de videovigilancia de la gasolinera, además de testimonios que, desde su perspectiva, podrían contribuir al esclarecimiento del asesinato.

Según su versión, esas evidencias no fueron desahogadas durante una audiencia reciente.

La madre señala a un posible autor intelectual

Además de los dos hombres que permanecen detenidos, Claudia Martínez sostiene que existe otra persona que debería ser investigada como posible autor intelectual del asesinato.

La mujer señaló al exnovio de la pareja de su hijo, a quien atribuye una posible motivación relacionada con la relación que mantenían Jesús y su entonces novia. Esta acusación corresponde a la versión de la madre y no se presenta como un hecho acreditado judicialmente.

Esta persona fue novio de la novia que mi hijo tuvo y hay amenazas donde dice que donde lo tope ‘se van a dar’”

Claudia Martínez cuestionó por qué esta persona no ha sido citada a declarar y afirmó que la Fiscalía le ha señalado que no puede proceder contra alguien que, según la investigación, no habría participado directamente en el homicidio.

“¿Fiscalía dónde está?”, cuestiona la madre

La madre de Jesús también señaló otras situaciones que considera inconsistencias dentro de la investigación. Entre ellas, mencionó que agentes de investigación habrían desistido del caso y que el testimonio de su exnuera no fue incluido en la carpeta de investigación.

Según Martínez, la mujer estaría dispuesta a colaborar con las autoridades y aportar información relacionada con el caso.

Ante estos señalamientos, la madre de Jesús afirmó que continuará con la lucha legal, aunque también pidió protección a las autoridades porque teme posibles represalias contra ella o algún integrante de su familia.

“Ya se atrevieron a matar a mi hijo. ¿Qué más les da callarnos como familia?”, expresó.

Jesús quería convertirse en agente ministerial

En medio del proceso legal, Claudia Martínez conserva el recuerdo de los planes que tenía su hijo. Jesús había cursado el semestre de Derecho en la UABC y tenía claro que quería dedicarse a la investigación de delitos.

Para su madre, esa aspiración hace todavía más dolorosa la situación que enfrenta actualmente: el joven que quería defender a otras personas ahora tiene a su propia familia buscando que su asesinato sea esclarecido.

Mientras el proceso judicial continúa, Claudia Martínez insiste en que las autoridades deben revisar las evidencias y las líneas de investigación que, desde su perspectiva, no han sido agotadas.