Volcadura en bulevar 2000 deja al menos cinco personas lesionadas
Una camioneta Ford Explorer perdió el control y terminó volcada durante la mañana de este lunes en los límites de Tijuana y Rosarito.
Tijuana BC.- Un accidente vehicular registrado durante la mañana de este lunes 5 de octubre sobre el bulevar 2000, en los límites de Tijuana y Rosarito, dejó al menos cinco personas lesionadas.
De acuerdo con información preliminar, una camioneta Ford Explorer perdió el control mientras circulaba en dirección hacia Rosarito y terminó volcada sobre la vialidad.
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¿Cómo se encuentran los lesionados?
Unidades de emergencia acudieron al lugar para valorar a las personas que viajaban en la camioneta.
De manera preliminar, se informó que tres personas se encontraban estables, una presentaba lesiones moderadas y otra se encontraba en estado crítico.
Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron la volcadura ni sobre la identidad de las personas lesionadas.