Hombre muere electrocutado mientras revisaba cableado en colonia El Niño

Julián, de 64 años, se dedicaba a realizar instalaciones eléctricas y había acudido a revisar el cableado de un domicilio debido a que en la zona no contaban con suministro de energía. Foto: Cortesía / Border Zoom

Un hombre de 64 años murió tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de revisión de cableado en la colonia El Niño, en Tijuana.

Tijuana, B.C.- Un hombre perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de revisión de cableado en la colonia El Niño, sobre la carretera antigua Tijuana-Tecate.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el hombre, identificado por sus familiares como Julián, de 64 años, se dedicaba a realizar instalaciones eléctricas y había acudido a revisar el cableado de un domicilio debido a que en la zona no contaban con suministro de energía.

Mientras realizaba los trabajos, habría sufrido una descarga que provocó que quedara suspendido sobre una escalera de aluminio, ubicada en la calle principal de la colonia.

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CFE verificó el cableado

Personas que se encontraban con él solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron las labores correspondientes y posteriormente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Debido al riesgo que representaba el cableado, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también acudió para verificar que no hubiera corriente eléctrica en la instalación y realizar las maniobras necesarias para bajar el cuerpo.

El cuerpo permaneció en el sitio durante más de dos horas mientras se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado, que realizaría las diligencias correspondientes.

Trasladan el cuerpo al Servicio Médico Forense

Una vez concluidos los trabajos en el lugar, el cuerpo fue retirado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos establecidos por la autoridad.

Julián fue reconocido en el sitio por sus familiares y por amigos que se encontraban con él al momento de realizar la revisión de la instalación eléctrica.