Operativo de Halloween en Ensenada: reforzarán vigilancia en rutas del transporte público

El transporte público de Ensenada circulará con las luces interiores encendidas durante Halloween, el próximo 31 de octubre, como medida preventiva. Foto: Cortesía

La DSPM reforzará la vigilancia en rutas de transporte el 31 de octubre, con patrullajes y revisiones aleatorias para proteger a pasajeros y operadores.

Ensenada, B.C.- El transporte público de Ensenada deberá circular con las luces interiores encendidas durante las celebraciones de Halloween, el próximo 31 de octubre, como parte de las medidas preventivas acordadas entre transportistas y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Los acuerdos se establecieron durante una mesa de trabajo en la que representantes de las líneas Rojo y Blanco, así como Amarillo y Blanco, expusieron sus inquietudes sobre la seguridad de operadores y pasajeros ante el incremento de la movilidad durante las festividades.

Te puede interesar: Localizan y rescatan a menor de 13 años extraviado en zona agreste de Ensenada

¿En qué zonas de Ensenada reforzarán la vigilancia?

Entre los sectores donde se contempla intensificar los recorridos preventivos se encuentran Villas del Real y áreas aledañas, en la zona sur; Popular 1989 y Villas del Prado, en el norte; así como las inmediaciones de Morelos y Márquez de León, en el sector oriente de la ciudad.

Como parte de las medidas, los agentes realizarán patrullajes en las rutas del transporte público, acercamientos preventivos a las unidades y verificaciones aleatorias para revisar las condiciones de seguridad de pasajeros y operadores.

Buscan prevenir accidentes durante Halloween

Otro de los acuerdos consiste en mantener comunicación permanente entre los transportistas y la corporación policial, con el objetivo de facilitar la atención oportuna de cualquier situación de riesgo o emergencia durante los recorridos.

Las acciones también estarán enfocadas en la prevención de incidentes viales durante los horarios de mayor movilidad, debido a la presencia de niñas, niños, adolescentes y familias que saldrán a las calles para participar en las celebraciones de Halloween.