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Colapsa barda del Colegio Servet sobre vehículos tras inundaciones en Ensenada

La estructura cayó en el fraccionamiento Nueva Ensenada, en medio de las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Rachel.

Colapsa barda del Colegio Servet sobre vehículos tras inundaciones en Ensenada

La barda del Colegio Servet colapsó sobre vehículos en el fraccionamiento Nueva Ensenada. Foto: Cortesía

Ensenada BC.- La barda del Colegio de Enfermería Miguel Servet colapsó sobre varios vehículos que se encontraban en una zona inundada del fraccionamiento Nueva Ensenada, en Ensenada, tras las lluvias provocadas por la tormenta tropical Rachel.

El derrumbe ocurrió en el cruce de las calles Diamante y Abelardo L. Rodríguez, cuando descendió el nivel del agua acumulada en la vialidad. La acumulación de agua al interior del plantel habría provocado el colapso de la estructura.

La barda del Colegio Servet colapsó sobre vehículos en el fraccionamiento Nueva Ensenada. Foto: Cortesía

La barda del Colegio Servet colapsó sobre vehículos en el fraccionamiento Nueva Ensenada. Foto: Cortesía

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¿Dónde se encuentra el Colegio Servet de Ensenada?

El Colegio de Enfermería Miguel Servet se ubica en la esquina del bulevar Abelardo L. Rodríguez y la calle San Telmo, en el fraccionamiento Nueva Ensenada.

La institución inició actividades en 1964, por lo que cuenta con 62 años de historia. Sin embargo, su edificio actual fue inaugurado en 1976 y suma 50 años desde su apertura.

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