Desbordamiento de arroyo obliga a evacuar a 30 familias en Ensenada; 182 personas están en refugios

El desbordamiento del arroyo El Pípila obligó a evacuar a unas 30 familias de la colonia San Francisquito. Foto: Cortesía

Las lluvias de la tormenta Rachel provocaron inundaciones, un socavón, la caída de un semáforo y daños en infraestructura urbana; autoridades mantienen operativos de atención y vigilancia.

Ensenada BC.- El desbordamiento del arroyo El Pípila obligó a evacuar a alrededor de 30 familias de la colonia San Francisquito, mientras que las lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel dejaron inundaciones y daños en infraestructura urbana en Ensenada.

Como parte de la atención a la emergencia, 182 personas permanecen resguardadas en refugios temporales, de acuerdo con el balance preliminar del Gobierno Municipal, que mantiene operativos para atender las afectaciones y reducir riesgos en distintas zonas del municipio.

El desbordamiento del arroyo El Pípila obligó a evacuar a unas 30 familias de la colonia San Francisquito. Foto: Cortesía

En el operativo de rescate y evacuación en San Francisquito participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación Municipal de Protección Civil y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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¿Cuánta lluvia cayó en Ensenada por la tormenta Rachel?

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se registraron 46.7 milímetros de lluvia en un periodo de tres horas, lo que ocasionó inundaciones, encharcamientos y afectaciones a la infraestructura urbana.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reportó cierres y restricciones a la circulación en distintos tramos de la avenida Reforma, la calle Segunda de la Zona Centro, el bulevar Fernando Consag y diversos vados de la ciudad.

Entre los daños también se reportó un socavón en el cruce de Maquiladores y Roble, la caída de un semáforo en la intersección de Once y Riveroll, así como postes de alumbrado público derribados en distintos puntos.

El desbordamiento del arroyo El Pípila obligó a evacuar a unas 30 familias de la colonia San Francisquito. Foto: Cortesía

¿Dónde están los refugios temporales en Ensenada?

El Gobierno Municipal informó que 150 personas se encuentran en el Gimnasio de Maneadero y 32 en las instalaciones de DIF Floresta, para un total de 182 personas resguardadas.

En el municipio permanecen habilitados cuatro refugios temporales:

Gimnasio de Maneadero.

DIF Floresta.

Punta Colonet.

Valle de la Trinidad.

Estos espacios están destinados a brindar protección y atención a familias en condiciones de vulnerabilidad o cuyas viviendas no ofrecen condiciones seguras ante las lluvias.

Mantienen operativos por lluvias y fuertes vientos

El Gobierno Municipal mantiene desplegados personal, maquinaria y equipo de las direcciones de Infraestructura, Servicios Públicos, Bomberos y Seguridad Pública Municipal, así como de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Comisión Federal de Electricidad.

El Consejo Municipal de Protección Civil continúa en sesión permanente y en coordinación con autoridades estatales y federales para dar seguimiento a la contingencia y atender los reportes ciudadanos.

Aunque las lluvias han disminuido, las autoridades advirtieron que persisten condiciones de riesgo, principalmente en arroyos, cauces y zonas inundables.

Por ello, exhortaron a la población a evitar salir si no es necesario y a no intentar cruzar arroyos, vados o calles inundadas. También recomendaron acudir a los refugios temporales cuando sea necesario y siempre que el traslado pueda realizarse de manera segura.

Para reportar emergencias, la ciudadanía puede comunicarse al 911. Los operativos de prevención y atención continuarán mientras persistan las condiciones de riesgo.