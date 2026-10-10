Universitarios se acercan a las ciencias de la computación en escuela de otoño del CICESE

Como una estrategia para promocionar el posgrado en CICESE recibió a 96 universitarios en la 12ª. edición de la Escuela de Otoño en Ciencias de la Computación. Foto: Cortesía

Estudiantes de distintas universidades participaron en conferencias, recorridos por laboratorios y actividades académicas para conocer las opciones de posgrado del centro de investigación.

Ensenada, B.C.- Como una estrategia para promocionar el posgrado en Ciencias de la Computación, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), recibió a 96 universitarios en la 12.ª edición de la Escuela de Otoño en Ciencias de la Computación.

Las y los estudiantes participantes pertenecen a los campus Ensenada y Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); los institutos tecnológicos de Ensenada, Mazatlán y Mérida; CETYS, campus Mexicali y Tijuana; la Universidad de Tijuana; la Universidad de Sonora y el INUE.

El doctor Nestaly Marín Névarez, investigador del Departamento de Ciencias de la Computación y actual coordinador de posgrado, dio la bienvenida a las y los participantes y compartió la oferta académica del programa con la finalidad de invitarlos a elegir al CICESE para estudiar una maestría o un doctorado en ciencias.

Como una estrategia para promocionar el posgrado en CICESE recibió a 96 universitarios en la 12ª. edición de la Escuela de Otoño en Ciencias de la Computación. Foto: Cortesía

Te puede interesar: CEART Ensenada conservará su uso cultural; Gobierno buscará otro predio para infraestructura de justicia

Acercan a estudiantes a la investigación científica

Queremos despertar en ustedes esa pasión por la ciencia y que conozcan cómo es la transición de la licenciatura a un posgrado” — Dr. Guillermo Falcón Cardona, investigador del CICESE y organizador del evento.

Los estudiantes son el núcleo de nuestro departamento, así que esperamos verlos pronto en nuestro posgrado”

Aseguró que estudiar un posgrado es una elección de vida que debe hacerse de manera informada. Por ello, destacó la importancia de que los jóvenes conozcan las actividades que se desarrollan en este centro de investigación.

La agenda incluyó dos conferencias científicas, un recorrido guiado por los laboratorios del Departamento de Ciencias de la Computación, una exhibición de carteles científicos a cargo de estudiantes de posgrado del CICESE y actividades de convivencia.

Como una estrategia para promocionar el posgrado en CICESE recibió a 96 universitarios en la 12ª. edición de la Escuela de Otoño en Ciencias de la Computación. Foto: Cortesía

Exploran aplicaciones de algoritmos e inteligencia artificial

En la primera charla, el doctor Nestaly Marín compartió un panorama de su línea de investigación, enfocada en el desarrollo de algoritmos geométricos. En su ponencia repasó distintos algoritmos implementados mediante polígonos y sus aplicaciones para modelar la detección de colisiones y la planificación de movimiento, herramientas utilizadas en áreas como la robótica y la visión por computadora.

Por su parte, la doctora Ana Isabel Martínez García, investigadora del Departamento de Ciencias de la Computación, habló sobre la interacción actual con herramientas de inteligencia artificial y planteó preguntas relacionadas con el formalismo de estas tecnologías y su aplicabilidad: ¿podemos confiar en las respuestas de la IA?, ¿son correctas o utilizables?

Posteriormente, compartió casos de éxito de diversos proyectos en los que ha participado dentro de la línea de investigación Sistemas inteligentes, interactivos y distribuidos. Estos trabajos se centran en el desarrollo de videojuegos que apoyan tratamientos terapéuticos para personas con condiciones neurológicas específicas, como el autismo y el síndrome de Down.

Durante el recorrido guiado, las y los participantes pudieron interactuar con personal académico y estudiantes del CICESE para conocer las posibilidades de integrarse a proyectos relacionados con robótica, sistemas inteligentes, visión por computadora, ciencia de datos y biología computacional.