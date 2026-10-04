CEART Ensenada conservará su uso cultural; Gobierno buscará otro predio para infraestructura de justicia

El predio del CEART Ensenada continuará destinado a actividades culturales, informó la gobernadora Marina del Pilar. Foto: Cortesía

Tras reunirse con representantes de la comunidad artística, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció que el predio del CEART Ensenada no cambiará su destino y que habrá reuniones semanales para atender las peticiones del sector.

Ensenada BC.- El predio del Centro Estatal de las Artes (CEART) Ensenada continuará destinado a actividades culturales, luego de que representantes de la comunidad artística solicitaran conservar este espacio, informó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La mandataria sostuvo una reunión con integrantes del sector para escuchar sus inquietudes y atender sus planteamientos, tras lo cual confirmó que el terreno mantendrá su uso cultural.

La decisión se da en medio de las necesidades de infraestructura para la impartición de justicia en Ensenada, para las cuales el Gobierno estatal buscará otras alternativas sin modificar el destino del predio.

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CEART Ensenada mantendrá su uso cultural

Durante el encuentro, Marina del Pilar señaló que los espacios destinados al arte y la cultura deben continuar como lugares de encuentro y expresión para niñas, niños, jóvenes y familias.

La gobernadora afirmó que la cultura forma parte de la política estatal de atención a las causas y que contribuye al desarrollo comunitario y a la participación social.

Vamos a seguir escuchando a la comunidad artística y trabajando para que estos espacios continúen siendo lugares de encuentro, expresión y oportunidades para todas y todos”

Habrá reuniones semanales con la comunidad artística

Para dar seguimiento a las propuestas y necesidades del sector, la gobernadora instruyó al coordinador general de Gabinete, Ariel Lizárraga Montero, y a la secretaria de Cultura, Alma Delia Ábrego Ceballos, establecer reuniones semanales con representantes de la comunidad artística.

El objetivo será mantener una comunicación permanente y atender las solicitudes de quienes utilizan y participan en las actividades culturales de Ensenada.

Por otra parte, el Gobierno estatal gestionará alternativas de terrenos o espacios para atender las necesidades de infraestructura pública relacionadas con la impartición de justicia, sin afectar el uso cultural del CEART.