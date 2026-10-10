Ayuntamiento de Ensenada suspenderá labores el lunes 12 de octubre

La suspensión contempla a todo el personal, debido a la naturaleza de sus funciones, las dependencias operativas continuarán trabajando mediante guardias previamente establecidas. Foto. Cortesía

Las dependencias operativas mantendrán guardias y habrá cajas recaudadoras abiertas en distintos horarios para realizar pagos municipales.

Ensenada, B.C.- El lunes 12 de octubre será día inhábil para el personal del Ayuntamiento de Ensenada, aunque las dependencias operativas mantendrán guardias para continuar con los servicios esenciales.

El oficial mayor, Eleazar López Quihuis, informó que la suspensión de labores se fundamenta en el artículo 30, numeral 6, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, así como en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

Entre las áreas que continuarán en funciones se encuentran Seguridad Pública, Bomberos, Justicia Cívica, Servicios Públicos y Protección Civil, mediante guardias previamente establecidas.

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Dónde pagar trámites y servicios municipales

Aunque será día inhábil, la Dirección de Recaudación de Rentas mantendrá abiertas algunas cajas para recibir pagos:

Casa Municipal, Registro Civil: de 9:00 a 13:00 horas, en el primer piso.

de 9:00 a 13:00 horas, en el primer piso. Oficinas del Gobierno del Estado: de 8:00 a 16:00 horas.

de 8:00 a 16:00 horas. Estación Central de la Policía Municipal: las 24 horas, en calle Novena y Espinoza, colonia Obrera.

También será posible realizar el pago del impuesto predial en línea a través del portal servicios.ensenada.gob.mx.

Cuándo se reanudarán las actividades

El Ayuntamiento informó que las actividades administrativas se reanudarán de manera habitual el martes 13 de octubre, en los horarios correspondientes a cada dependencia.