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Incendio forestal afecta 600 hectáreas en San Vicente; reportan 85% de control

El fuego permanece bajo vigilancia en una propiedad ejidal de Ensenada; autoridades reportan 75% de liquidación y mantienen labores de patrullaje en la zona.

Incendio forestal afecta 600 hectáreas en San Vicente; reportan 85% de control

El incendio forestal en San Vicente ha afectado aproximadamente 600 hectáreas de vegetación. Foto: Cortesía

Ensenada BC.- El incendio forestal registrado en San Vicente, Ensenada, ha afectado aproximadamente 600 hectáreas de una propiedad ejidal, principalmente con vegetación de chaparral, pastizal y arbolado.

De acuerdo con la actualización operativa, el siniestro registra 85% de control y 75% de liquidación. Hasta el momento, la causa que originó el incendio permanece desconocida.

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¿Cómo avanza el incendio en San Vicente?

Durante la jornada anterior, el personal de emergencia logró cerrar el flanco izquierdo del incendio, lo que permitió avanzar en las labores para contener el fuego.

Ante este avance, el personal de Protección Civil Estatal fue desmovilizado, mientras que Bomberos de Ensenada mantiene presencia en el sitio para continuar con las labores de vigilancia.

Actualmente permanecen siete elementos de la Dirección de Bomberos de Ensenada, apoyados con una unidad tipo pick up.

Mantienen vigilancia en la zona del incendio

Para esta jornada se contemplan principalmente labores de patrullaje y vigilancia, con el objetivo de monitorear las condiciones de la zona y detectar cualquier cambio en el comportamiento del fuego.

En el sector suroeste permanece una isla de combustible, la cual presenta un comportamiento en retroceso hacia el área que previamente fue afectada por las llamas.

Debido a esta condición, el sector continúa bajo vigilancia del personal operativo mientras avanzan las labores de liquidación del incendio.

La Dirección de Bomberos de Ensenada mantendrá el seguimiento de las condiciones del siniestro y realizará las acciones preventivas necesarias en las zonas aledañas.

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