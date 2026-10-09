Delegación binacional de Cali-Baja cumple 20 años de colaboración

Representantes de la región Cali-Baja buscan fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos en temas que impactan el desarrollo económico y las comunidades fronterizas. Foto: Cortesía

Más de 100 líderes empresariales y comunitarios de San Diego y Baja California se reunirán con autoridades mexicanas del 11 al 14 de octubre.

San Diego, CA.- Más de 100 líderes empresariales y comunitarios de San Diego y Baja California viajarán a la Ciudad de México para participar en la vigésima edición de la delegación binacional anual de la Cámara de Comercio Regional de San Diego.

El encuentro se realizará del 11 al 14 de octubre, periodo en el que representantes de ambos lados de la frontera sostendrán reuniones con funcionarios y líderes del Gobierno de México para fortalecer los vínculos económicos y explorar oportunidades en materia de políticas públicas.

De acuerdo con los organizadores, la agenda contempla temas prioritarios para el desarrollo de la región Cali-Baja, entre ellos la eficiencia de los cruces fronterizos, la gestión del agua, la infraestructura, la energía, la inmigración y el panorama económico.

Te puede interesar: Realizan simulacro de rescate marítimo en bahía de San Diego

Buscan avanzar en prioridades de la frontera

Chris Cate, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Regional de San Diego, señaló que la iniciativa comenzó hace dos décadas con el objetivo de reunir a representantes de la región con autoridades mexicanas para encontrar soluciones a problemas compartidos.

El directivo afirmó que estas reuniones han permitido establecer conversaciones sobre los desafíos fronterizos con senadores, secretarios de Estado y funcionarios federales de México, con la intención de impulsar avances mediante la colaboración binacional.

A lo largo de los últimos 20 años, la Cámara ha participado en iniciativas relacionadas con la modernización y ampliación de los puertos de entrada de San Ysidro y Chaparral, así como en el impulso del Cross Border Xpress (CBX) y del proyecto Otay Mesa East.

También ha promovido la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en ambos países y gestionado 144 millones de dólares en fondos federales mexicanos para atender la crisis de aguas residuales en el valle del río Tijuana.

Incluyen proyectos de infraestructura y saneamiento

Entre las obras relacionadas con esta última gestión se encuentran la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Antonio de los Buenos y de estaciones de bombeo en el lado mexicano de la frontera.

La delegación buscará dar continuidad al diálogo entre representantes empresariales y autoridades mexicanas sobre asuntos que inciden en la actividad económica y la calidad de vida de las comunidades fronterizas.

La edición de este año marca dos décadas de reuniones organizadas por la Cámara de Comercio Regional de San Diego para impulsar la cooperación entre San Diego y Baja California.