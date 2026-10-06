Así es ‘LUZIA’, el espectáculo del Cirque du Soleil con toque tijuanense que llega a San Diego

LUZIA llegará por primera vez a San Diego con música de los tijuanenses Pepe Mogt y Ramón Amezcua, de Nortec Collective. Foto: Cortesía

A una década de su estreno, el espectáculo inspirado en un México imaginario llegará por primera vez a San Diego, acompañado por la música de los tijuanenses Pepe Mogt y Ramón Amezcua, de Nortec Collective.

Tijuana BC.- A una década de su estreno, “LUZIA”, uno de los espectáculos más mexicanos del Cirque du Soleil, llegará por primera vez a San Diego con un ingrediente especial para los fronterizos: el sonido de Nortec Collective.

El espectáculo se instalará bajo la Gran Carpa en los terrenos de Del Mar Fairgrounds del 3 de febrero al 7 de marzo de 2027, para llevar al público a un México imaginario donde la música, la lluvia, los colores y las acrobacias se mezclan entre realidad y fantasía.

LUZIA llegará por primera vez a San Diego con música de los tijuanenses Pepe Mogt y Ramón Amezcua, de Nortec Collective. Foto: Cortesía (Anne Colliard)

Estrenado en Montreal en 2016, “LUZIA” fue concebido como un homenaje visual y sonoro a México. Su nombre combina las palabras “luz” y “lluvia”, dos elementos que atraviesan la propuesta y que forman parte de su identidad escénica.

Te puede interesar: Invitan a despedir al Buque Escuela Cuauhtémoc en San Diego

¿Qué tiene de tijuanense LUZIA?

Uno de los detalles que conecta directamente al espectáculo con Tijuana está en su música. La producción cuenta con el trabajo de Nortec Collective, proyecto integrado por los músicos tijuanenses Pepe Mogt “Fussible” y Ramón Amezcua “Bostich”.

LUZIA llegará por primera vez a San Diego con música de los tijuanenses Pepe Mogt y Ramón Amezcua, de Nortec Collective. Foto: Cortesía

El colectivo llevó su particular mezcla de música electrónica y sonidos norteños a la producción musical de “LUZIA”, a partir de las partituras creadas por el compositor Simon Carpentier.

El resultado incorporó elementos como acordeón, tuba y marimba al universo electrónico que caracteriza a Nortec.

“Simon Carpentier hizo la composición, pero ellos querían que alguien más hiciera la producción y le diera el toque más regional; entonces, estaban buscando grupos en México y por eso nos buscaron”, explicó Pepe Mogt “Fussible” sobre aquella colaboración.

El músico recordó que recibieron las partituras y las llevaron a su propio terreno sonoro.

“Nos dieron las partituras y lo transcribimos a nuestro estilo y así quedó la música para el disco”, puntualizó en aquel entonces.

¿De qué trata LUZIA?

La propuesta de “LUZIA” sigue a un viajero que llega en paracaídas a un México surrealista y atraviesa distintos escenarios inspirados en paisajes, tradiciones y momentos de la cultura nacional.

El espectáculo combina actos acrobáticos, vestuarios y escenografía con una banda sonora que mezcla ritmos latinoamericanos y sonidos norteños.

LUZIA llegará por primera vez a San Diego con música de los tijuanenses Pepe Mogt y Ramón Amezcua, de Nortec Collective. Foto: Cortesía (Matt Beard Photography)

Uno de sus elementos más llamativos es la lluvia sobre el escenario durante algunos números, recurso que fue incorporado por primera vez bajo una Gran Carpa del Cirque du Soleil.

¿Cuánta agua utiliza el espectáculo?

El sistema de lluvia utiliza alrededor de 10 mil litros de agua reciclada y casi 95 mil pequeños orificios que permiten drenarla y reutilizarla durante la temporada en cada ciudad.

De esta manera, el agua forma parte de la puesta en escena sin tratarse de un recurso utilizado una sola vez durante las funciones.

Con sus acrobacias, música y escenografía inspiradas en México, “LUZIA” llegará a San Diego con una conexión particular para quienes viven en ambos lados de la frontera: música creada en Tijuana dentro de uno de los espectáculos internacionales más reconocidos.

Al detalle

Qué: LUZIA, Cirque du Soleil

Dónde: Bajo la Gran Carpa, Del Mar Fairgrounds, San Diego

Cuándo: Del 3 de febrero al 7 de marzo de 2027

Duración: 125 minutos, incluido un intermedio de 25 minutos.

Información: Cirque du Soleil – LUZIA