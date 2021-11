YouTube busca a creadores de contenido en TikTok, pretende pagarles hasta 50 mil dólares

La plataforma YouTube Shorts aún no ha superado a TikTok y se encuentra en espera de atraer a algunos de los mejores talentos de su competidor pueda ayudarse, si bien YouTube lanzó discretamente varios programas de pagos para creadores de contenido que van más allá del Fondo de Shorts, con el objetivo de atraer a más usuarios a la nueva función.

La función, que se lanzó en Estados Unidos a principios de 2021, la cual funciona de manera similar a TikTok: un algoritmo alimenta videos con una duración de hasta 60 segundos a los usuarios, que se desplazan hacia arriba para llegar al siguiente. Una vez que se comparte un Short, los espectadores pueden dar me gusta, no me gusta y comentarlo.

Los usuarios pueden encontrar cortos en varios lugares, incluso en la pestaña dedicada de Shorts en el celular, en videos de formato largo y en la pestaña de suscripciones si se suscriben a un creador de contenido en particular.

Para competir con TikTok, YouTube lanzó una serie de programas que pagan a TikTokers populares y otros creadores de contenido para publicar en Shorts, dijeron cuatro agentes de talento y un creador a Insider. Estos programas son diferentes del Fondo de Cortos de 100 millones de dólares (mdd) que YouTube anunció en agosto, que paga dinero a los creadores de Shorts en función de las vistas y las interacciones, publica businessinsider.

¿Cuánto está pagando YouTube a los creadores de contenido de su competencia para publicar en Shorts?

En un programa se pidió a los creadores de contenido publicar 100 cortos durante un período de seis meses; se les ofreció 50,000 dólares por esto, según dos de los agentes. Éstos también dijeron que YouTube estaba abierto a negociar el pago.

Otro programa de Shorts hizo que los creadores publicaran 80 videos cortos (30 de los cuales tuvieron que ser creados de forma nativa). Por éstos se les ofreció 50,000 dólares, dijo un tercer agente de talentos.

Como parte de un tercer programa, llamado «Creator Collective», se pidió a alrededor de 100 creadores de contenido en YouTube publicar una serie de cortos durante seis meses con la etiqueta «#YouTubePartner».

A los creadores se les pagó entre 5,000 y 20,000 dólares por participar, dijeron los dos primeros agentes.