Usuarios festejan el regreso de la libertad de expresión a Twitter

ESTADOS UNIDOS.- Muchas fueron las reacciones por parte de los usuarios de Twitter, después de que Elon Musk tomara el mando de la popular plataforma.

Aunque las opiniones están divididas, múltiples usuarios se mostraron motivados y un tanto aliviados debido a que, según expresaron, la libertad de expresión regresaría a la red social.

Buck Sexton (@BuckSexton), el presentador estadounidense de radio, televisión y podcaster, escribió un tuit que se leía:

Por cierto, resulta que los hombres *NO* pueden quedar embarazados"

La publicación generó opiniones encontradas, tanto de apoyo como de burla, y quienes aparentemente estaban de acuerdo respondieron con tuits como "Verdad" y "Este será un gran día".



De igual forma, los cubrebocas, instrumentos sanitarios que fueron ampliamente adoptados durante la pandemia de covid-19 y que generaron a su vez, divergencias en los Estados Unidos a pesar de que los científicos recomendaron su uso, también fueron un tema popular en Twitter.

Ahora que podemos decir la verdad aquí después de que Elon Musk asumió oficialmente el cargo, voy a salir y decirlo: los cubrebocas no funcionan", tuiteó el usuario Ian Miller (@ianmSC).



Al igual que con el posteo anterior, el tuit provocó una serie de comentarios de apoyo y videos que mostraban un aliento humeante escapando del costado de los cubrebocas.



Asimismo, el post contó con opiniones en contra, como el de la usuaria Mary MacLean (@marynol51):

Entonces, si necesitas una cirugía, ¿estarías de acuerdo con que el personal médico no use cubrebocas? Quiero decir, ya que no funcionan, ¿verdad?".