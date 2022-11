Esto costará mensualmente la verificación de cuenta de Twitter

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras varios días frente a la red social, Elon Musk ,dio a conocer que la nueva versión de Twitter Blue tendrá un tipo de verificación al que se podrá acceder con un pago de 8 dólares por mes en los Estados Unidos.

Según el empresario, el costo será "ajustado por país proporcional a la paridad del poder adquisitivo". Anunció esta reorganización del servicio prémium y aseguró que la anterior es un "sistema de señores y campesinos de Twitter para saber quién tiene o no una marca de verificación azul es una mierda".

Musk también dice que el servicio te permitirá: Prioridad en respuestas, menciones y búsquedas, que Musk argumenta que es "esencial para vencer el spam/estafa".

Posibilidad de publicar videos y audios largos.

La mitad de anuncios

Hasta este momento, Twitter Blue ha sido un servicio muy diferente, que no estaba vinculado a la verificación. Costaba $4.99 al mes, y sus principales ofertas eran la capacidad de leer artículos sin publicidad, deshacer o editar tweets (en algunos países) y personalizar su barra de navegación. También te permite establecer una NFT como tu foto de perfil. Sin embargo, a partir del martes, se eliminó la parte de los artículos sin publicidad, aunque parece que Musk quiere trabajar con los editores de alguna manera, dada la intención de permitir que los suscriptores de Blue pasen por alto los muros de pago.

Estaba claro que Musk quería cambiar la función del servicio, así como también cómo funciona la verificación en la plataforma. Recientemente, este fin de semana, el plan era cobrar $20 al mes por la verificación, informó "The Verge", y los empleados recibieron alrededor de una semana para implementar el cambio. Musk no ha anunciado cuándo entrarán en vigencia los nuevos precios y el conjunto de características, pero actualmente, la documentación en la aplicación para Blue es para el sistema anterior. Musk también dice que Blue le dará a la compañía "un flujo de ingresos para recompensar a los creadores de contenido", pero no ha compartido detalles de cómo serían esas recompensas para los creadores en la práctica.

Tampoco está claro cómo funcionará el sistema de verificación. Históricamente, ha estado disponible para un subconjunto limitado de usuarios de alto perfil que pueden ser imitados, ya sea como una broma o para difundir información errónea. Sin embargo, Musk ha dicho que quiere usar el sistema para controlar el spam de bots.

Musk había insinuado el precio de 8 dólares en una respuesta al autor Stephen King, quien expresó su descontento con el precio informado de 20 por mes. "¡Tenemos que pagar las cuentas de alguna manera!" Musk escribió la madrugada del martes. "Twitter no puede depender completamente de los anunciantes. ¿Qué tal $8?".