Famosos en Twitter reaccionan ante la adquisición de Elon Musk

ESTADOS UNIDOS.- Tras varios meses de ida y vuelta entre Twitter y Elon Musk por la negociación, la compra se efectuó por 44 mil millones de dólares.

Pese a que Musk es el hombre más rico del mundo, y tiene alrededor de 11.5 millones de seguidores en redes sociales, sus tuits a menudo causan gran polémica.

Tras la noticia de su nueva adquisición, algunos usuarios de la plataforma se han encontrado con sentimientos encontrados y algunos se encuentran inclinados a dejar de usar la plataforma ante los posibles cambios que podría aplicar el nuevo dueño.



Después de que se completó el acuerdo para comprar Twitter, Musk tuiteó "el pájaro está liberado" y a más de 500 mil usuarios les gustó la publicación.



Desde que se hizo el anuncio, usuarios de Twitter, incluidas algunas personalidades, han compartido sus pensamientos sobre la noticia.

Múltiples usuarios abandonarán la red

El periodista Aaron Rupar tuiteó en broma que, en protesta por la toma de posesión de Musk, "se comprometía a empeorar mis tuits".



Por su parte, la guionista Randi Mayem Singer tuiteó que se quedaría... por ahora.



El cómico W Kamau Bell discutió lo que significa dejar Twitter ahora que Musk lo posee. Sugirió que aquellos que no toman la amenaza en serio deberían mirar hacia atrás cuando otras plataformas de redes sociales finalmente se extinguieron.

Hay algunos que abandonan el hábito de forma natural", tuiteó.



De igual forma, el actor Billy Baldwin cuestionó si Musk realmente podría obtener libertad de expresión en la plataforma.



Asimismo, la guionista de Grey's Anatomy, Shonda Rhimes, se despidió de Twitter el pasado 29 de octubre y escribió: "No me quedo esperando lo que Elon haya planeado. Adiós".



La cantautora Sara Bareilles, ganadora del premio Grammy, también dijo que abandonó la plataforma durante el fin de semana. Bareilles tuiteó el domingo:

Bien. Ha sido divertido Twitter. Me voy. Nos vemos en otras plataformas, amigos. Lo siento, esta no es para mí".



Ken Olín, productor ejecutivo del programa ganador del premio Emmy "This Is Us", también dijo que dejaría la aplicación de redes sociales. Publicó un tuit el viernes, diciendo: "Me voy de aquí. Sin juicio".



Brian Koppelman, el showrunner de "Billions", también cerró su cuenta. Les dijo a sus seguidores de Twitter que lo siguieran en Instagram y TikTok.

Todos ustedes, de verdad, vengan a buscarme en Instagram y TikTok. Realmente intentaré tomar un respiro desde aquí por un minuto o un mes, venga el momento de cerrar el trato".



La estrella de Bill y Ted, Alex Winter, también pareció abandonar Twitter. Después de borrar su historial de tuits, la estrella dejó una dirección de Linktree y un meme que mostraba a Musk, Donald Trump y Kanye West como los tres mosqueteros, según The Hollywood Reporter.



Otras celebridades debatieron abiertamente si quedarse o irse.

La estrella de La Bella y la Bestia, Josh Gad, tuiteó:

Gran éxodo en esta plataforma. No estoy seguro de si me quedo o no. Me inclino por quedarme, pero si hoy es una señal de lo que vendrá, no estoy seguro de cuál es el punto"



Continuó: "La libertad de expresión es excelente. El discurso de odio destinado a incitar al daño (sin consecuencias) no es para lo que me inscribí".



Por su parte, el actor de The Avengers, Mark Ruffalo, escribió:

Estimado @elonmusk. ¿Está seguro de este enfoque? Estoy hablando con mucha gente con muchos seguidores que se están poniendo nerviosos acerca de hacia dónde se dirige. ¿Quizá preguntarle a algunos de sus viejos amigos de los días más claros y brillantes de su ascenso sobre este dudoso camino en el que te encuentras?

