¿No era McDreamy?: Patrick Dempsey fue acusado de maltratar a sus compañeros de "Grey's Anatomy"

ESTADOS UNIDOS.- Patrick Dempsey es recordado como uno de los personajes más queridos en la aclamada serie "Grey's Anatomy", donde dio vida al doctor neurocirujano Derek Sheperd, apodado como McDreamy por su actitud carismática y su apariencia física que lograba cautivar a los médicos internos.

La mayoría de los seguidores de la producción lamentaron su inesperada salida, pues el actor abandonó la serie en 2015 tras 11 extensas temporadas, sin embargo ahora Dempsey es acusado de aterrorizar a sus compañeros del set de la ficción de Shonda Rhimes, lo que podría ser la verdadera razón de su despedida del show.

Así lo reveló el reciente libro publicado "How to save a life: The Inside Story of Grey's Anatomy", de la periodista Lynette Rice, quien se dio la tarea de redactar el motivo real de la salida de uno de los personajes más populares, la cual tuvo que ver con la actitud del famoso con el elenco.

Según el libro, Patrick Dempsey era una persona con una actitud bastante agresiva y desagradable, lo que provocó la incomodidad con el resto de la producción y fue la razón por la cual decidieron darle un adiós al doctor Shepard.

Hubo problemas personales. Nada de índole sexual. De alguna manera él estaba aterrorizando al set. Algunos miembros del elenco tenían todo tipo de trastorno de estrés postraumático con él. Tenía tanto control que sabía que podía detener la producción e intimidar a la gente”, reveló el productor ejecutivo James D. Parriot.

Además, el productor ejecutivo añadió que entre Dempsey y Shonda Rhimes había ciertos enfrentamientos en los días de grabación, e incluso declaró que el actor estaba harto de participar en "Grey's Anatomy", pues no le gustaba tener que ir todos los días al set.

Y aunque en la serie existía un amor envidiable entre los personajes de Ellen Pompeo y de Patrick Dempsey, fuera de éste confirman que había una gran tensión entre el actor y la protagonista, ya que a veces terminaban bastante tarde y el famoso se quejaba constantemente de esto, lo que provocaba ciertas riñas entre los actores.

A ella le encantaba que las cosas quedaran bien. Simplemente no le gustaba que Patrick se quejara de que terminaban muy tarde o que había estado demasiado tiempo en el set cuando ella tenía el doble de escenas en el episodio que él”, comentó Jeannine Renshaw, ex productora ejecutiva de la serie.

Sin embargo, lo que causó su partida fue la última pelea que explicó el libro de la periodista, donde la guionista y creadora del programa amenazó con irse ella si no despedían a Dempsey, por lo que tuvieron que idear un final para el neurocirujano, en el que murió debido a un accidente de tránsito.