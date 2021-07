Así es como puedes tener HBO Max más barato o hasta ¡gratis!

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de su llegada a Estados Unidos, HBO Max ya está disponible en México y otros países de América Latina con miles de películas y series para disfrutar a través de streaming. Pero, si ya tienes muchas suscripciones a este tipo de servicios y quieres hacer una prueba antes de decidir si contratar o no, te damos varias opciones para que accedas gratis o, al menos, por un precio menor.

Lo primero que hay que mencionar es que la plataforma está llamando la atención por su amplio catálogo que brinda opciones para todos los miembros de la familia.

Para que te des una idea de lo que podrás encontrar te compartimos que HBO es dueña de franquicias como "Harry Potter", "El señor de los anillos" y "Matrix". También incluye al Universo de DC con títulos como"La Liga de la Justicia" de Zack Snyder, "Mujer Maravilla 1984", "Guasón" y "Superman & Lois", por citar algunos. Hablando del cine clásico podrás encontrar cintas como "El Mago de Oz", "Casablanca" y "Cantando bajo la lluvia".

Respecto a las series, algunos de los títulos más populares son "Friends", "The Big Bang Theory", "Los Soprano", "Game of Thrones" y "Sex and the City". Y para los niños cuenta con marcas como "Looney Tunes", Hanna-Barbera y Cartoon Network con contenido como "Las Chicas Superpoderosas", Hora de aventura, "Scooby Doo", "Paw Patrol" y más.

Y eso no es todo. Algo que tiene emocionados a los usuarios es que la compañía prometió que sus suscriptores tendrán acceso a los estrenos más recientes tan solo 35 días después de su llegada a las salas de cine, y sin costo adicional. Como ejemplo de ello, ya puedes disfrutar de películas como "Tom y Jerry", "Mortal Kombat" y "Godzilla Vs. Kong". Pero pronto estarán disponibles "Space Jam: una nueva era", "El Escuadrón Suicida" y "Dune".



Finalmente hay que decir que la plataforma, al igual que en otras opciones como Netflix, estará disponible contenido original, entre este está el reciente estreno de "Friends: reunion special", así como "The fly attendant", la primera producción original de HBO Max que rompió récord de reproducciones. Y también está trabajando en opciones locales, en el caso de México, una serie sobre fútbol femenil llamada "Las Bravas".

¿CÓMO TENERLO GRATIS O CON DESCUENTO?



HBO Max ofrece una prueba gratuita, pero esta es de solo siete días, si necesitas más tiempo para decidir pagar por el servicio, a continuación te damos una lista de marcas que están ofreciendo el acceso gratuito por más tiempo o un descuento en la suscripción.

Telmex. La compañía dará seis meses de HBO Max gratis a usuarios de internet Infinitum. Aunque hay un detalle, la promoción es válida únicamente para "clientes que se suscriban a HBO Max de forma adicional a su servicio Infinitum antes del 31 de diciembre de 2021". Al terminar esta promoción, se tendrá un precio especial de suscripción de HBO Max de 127 pesos mensuales.

Megacable. La compañía anunció que sus clientes que ya tienen contratado HBO en su servicio de TV de paga podrán disfrutar de la plataforma HBO Max incluido en el precio actual de su suscripción premium accediendo con su mismo usuario y contraseña.

Claro video. En este caso, también, quienes ya cuenten con una suscripción a HBO o contraten el servicio, pueden disfrutar de ocho canales en vivo (HBO, HBO 2, HBO Plus, HBO Family, HBO Signature, HBO Mundo, HBO Pop y HBO Xtreme), video bajo demanda y acceso a la plataforma de HBO Max con solo ingresar con su usuario y contraseña de Claro video. Toda esta oferta de entretenimiento de HBO tiene un costo mensual de 149 pesos con una prueba de siete días sin costo para nuevos usuarios.

Mercado Libre. No es gratis pero los usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago podrán acceder a un descuento de hasta el 40% en su suscripción a HBO Max. El beneficio varía según el nivel de cada usuario en Mercado Puntos.

AT&T. En este caso no se ofrece más que la prueba gratis de siete días. Sin embargo, la compañía anunció que sus clientes podrán acceder a la plataforma a través de la App Store y Google Play y utilizar su número AT&T como método de pago para mantener la seguridad de sus datos personales, evitar el uso de tarjetas de crédito y sin pagar comisiones extra.

EL PRECIO DE LOS PAQUETES



Si no tienes acceso a alguna de las promociones anteriores te decimos cuál es el precio de los paquetes en México.

Plan estándar. Hasta cinco perfiles, descarga de contenidos, tres dispositivos simultáneos, resolución 4K y Full HD. Disponible en cualquier dispositivo compatible con la aplicación por un precio de 149 pesos al mes.

Hasta cinco perfiles, descarga de contenidos, tres dispositivos simultáneos, resolución 4K y Full HD. Disponible en cualquier dispositivo compatible con la aplicación por un precio de 149 pesos al mes. Plan móvil. Descarga de contenido, un usuario disponible, solamente disponible para tabletas o smartphones pero no se puede transmitir la imagen a través de dispositivos como Chromecast o Apple TV. Costo de 99 pesos al mes.

También existe la posibilidad de pagar el servicio por adelantado con descuento:

Tres meses del plan estándar por 399 pesos

12 meses del plan estándar por mil 249 pesos

Tres meses del plan móvil por 269 pesos

12 meses del plan móvil por 829 pesos.

Finalmente te compartimos que si ya tenías una cuenta de HBO Go ahora deberás acceder con las mismas claves a HBO Max. Solo considera que tu lista de reproducción se eliminará.

STREAMING A LO MEXICANO

En promedio los mexicanos pasan 9 horas conectados a internet diariamente; sin embargo, el streaming es una de las actividades que más tiempo consume de sus días.

Fuente: Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)