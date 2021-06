HBO Max llega a México: ¿Cuánto cuesta y cuáles son sus estrenos?

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡La espera por fin terminó! La plataforma streaming HBO Max se estrenó en México y todo Latinoamérica.

WarnerMedia apostó por este nuevo servicio para presentar todo su contenido y entrar en la lucha de audiencia contra Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus y otros más.

A partir de hoy, los mexicanos tendrá en casa los contenidos para todos los miembros de la familia, desde caricaturas, películas ganadoras del Óscar, de superhéroes, y más, sin ningún costo adicional a la suscripción.

¿CUÁNTO CUESTA HBO MAX EN MÉXICO?

La suscripción mensual es de 99 pesos para dispositivos móviles, y 149 pesos en estándar, para disfrutarse en cuatro dispositivos al mismo tiempo.

Quienes tengan suscripción activa en HBO Go, podrán acceder a la nueva plataforma con la misma cuenta.

CONTENIDO ORIGINAL

Ahora, HBO Max podrá estrenar de forma simultánea sus contenidos originales, como el especial de reencuentro de “Friends”, que se lanzó a finales de mayo en Estados Unidos.

“Dune” es una película dirigida por Denis Villeneuve que se estrenará de forma exclusiva en HBO Max. Será protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya y Jason Momoa.

También llegará la nueva temporada de “Sex and the city” que se titulará “And just like that”, así como el nuevo remake de “Gossip Girl”, la serie “The Flight Attendant”, “Genera+ion” y “Raised by Wolves” (de Ridley Scott).

LAS MEJORES SERIES Y PELÍCULAS

Lo más esperado para los fans es tener todas las temporadas de sus series favoritas en el catálogo de la plataforma.

Algunos títulos que ya están disponibles con la suscripción son “Game of Thrones”, “The Big Bang Theory”, “In Treatment”, “Big Little Lies”, “Euphoria”, “Los Soprano”, “Veep”, “True Detective”, “Westworld” y más.

Respecto a las películas, HBO Max tendrá en su catálogo a “Mortal Kombat”, “Godzilla vs Kong”, “Judas y el Mesías”, “Han Solo: Una historia de Star Wars”, “My Dinner with Herve” y más.

También pueden disfrutarse exitosas sagas cinematográficas como “Harry Potter”, “Matrix”, “El Señor de los Anillos” y más.

Los clásicos no podían faltar, pues podrán encontrarse algunas cintas de antaño como “Cantando bajo la lluvia”,”Casablanca” y “El Mago de Oz”.

TODO EL CONTENIDO DE DC

DC Comics se mudó a HBO Max con todas sus series, películas, caricaturas y cintas animadas tanto actuales como de antaño, para traer a los superhéroes favoritos de todos los tiempos.

“Liga de la Justicia de Zack Snyder”, “Escuadrón Suicida”, toda la saga de “Batman”, “Wonder Woman 1984”, “Watchmen”, “El Hombre de Acero”, “Guasón” y muchos otros más, podrán disfrutarse a partir de este día en la plataforma.

Para los amantes de la animación, HBO Max tendrá disponible todo el catálogo de Looney Tunes, Animaniacs, caricaturas de Cartoon Network como “Las Chicas Superpoderosas”, "Hora de aventura", “El laboratorio de Dexter”, “Ben 10” y más; así como contenido de Adult Swim “Rick y Morty”, “Pollo Robot”, entre otros.