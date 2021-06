"Si me suicido, no lo hice. Estaba loco. Revisa mi brazo derecho": El extraño mensaje de John McAfee

ESPAÑA.-El empresario de tecnología estadounidense John McAfee aparentemente se ahorcó en su celda el miércoles, después de que el máximo tribunal español autorizó su extradición a Estados Unidos, dijo su abogado a Reuters.

Conocido por su comportamiento excéntrico y sus videos, McAfee, de 75 años, fue un pionero del software antivirus y fue acusado en Tennessee de cargos de evasión de impuestos.

También fue acusado en un caso de fraude de criptomonedas en Nueva York.

Luego del caso de su supuesto suicidio, surgió nuevamente un tuit hecho por McAfee en el año 2019 donde decía: "Si me suicido, no lo hice", sugiriendo un posible asesinato.

"Recibiendo mensajes sutiles de funcionarios estadounidenses que decían, en efecto: ¡Vamos a por ti McAfee! Nos vamos a suicidar. Hoy me hice un tatuaje por si acaso. Si me suicido, no lo hice. Estaba loco. Revisa mi brazo derecho", escribió en su perfil de Twitter.

Este tuit ahora ha generado muchos comentarios en las redes sociales.

Incluso un usuario comentó que "se suicidó justo cuando iba a revelar quién era el creador del Bitcoin".

Después de que anunció que iba a decir quién fue el creador de Bitcoin (Satoshi Nakamato), apareció muerto".

En la foto que John McAfee publicó en redes sociales anunciando que no se suicidaría, aparece con un tatuaje, que es el nombre de una nueva criptomomneda que él mismo lanzaría. La nombró "WHACKD".

La imagen utilizada por le multimillonario para promocionar WHACKD tiempo después fue un retrato de Hillary Clinton con los ojos fijos en un par de pies colgantes mientras agarra una rebanada de pizza, esto apuntaba a la teoría conspirativa de McAfee sobre la muerte del multimillonario Jeffrey Epstein.

Si bien una autopsia de la muerte de Epstein concluyó que se había suicidado en prisión, desde entonces el caso se había visto envuelto en controversias. El multimillonario había sido arrestado por cargos federales de tráfico sexual y conspiración relacionados con el presunto abuso de cientos de niñas.

Desde que fue encontrado muerto en el centro correccional Metropolitano de Nueva York el 10 de agosto del 2019, después de haber estado brevemente bajo vigilancia de suicidio y luego retirado de él, los abogados del fallecido habían dicho que no estaban satisfechos con el manejo de la autopsia.

La red de relaciones del multimillonario Epstein con el ex presidente Donald Trump, el ex presidente Bill Clinton y el príncipe Andrew de Gran Bretaña, y las preguntas sobre hasta qué punto sus supuestos abusos habrían sido conocidos por ellos, propiciaron un terreno fértil para que se arraigaran una serie de teorías de conspiración y memes en línea.

McAfee, que había expresado repetidamente su escepticismo en cuanto a la línea del suicidio, incluso comentó:

“El hombre medía 6.1 pies , se ahorcó de una cama que solo medía 5.7 pies , de tal manera que se rompió el cuello en varios lugares, de forma similar a alguien que fue estrangulado físicamente. Su compañero de celda fue sacado de su celda seis horas antes de su muerte, las cámaras de video estaban apagadas y los guardias en ese bloque de celdas fueron enviados a casa temprano debido a la limpieza”.

"No tengo nada": Hace días John McAfee dijo que su fortuna en criptomonedas se había ido

El fundador de McAfee Antivirus dijo en Twitter que “no tengo nada. Sin embargo, no me arrepiento de nada ”, y agregó:“ Estados Unidos cree que tengo criptomonedas ocultas. Ojalá, pero se ha ido a través de las muchas manos del Equipo McAfee (no se requiere que crea), y todos mis activos restantes están incautados. Mis amigos se evaporaron por miedo".

El hombre de 76 años se enfrentaba a un tribunal por cargos de evasión de impuestos entre 2014 y 2018, que conllevaban a una pena de prisión de hasta 30 años.

El empresario y sus cómplices supuestamente obtuvieron más de 13 millones de dólares de esquemas de criptomonedas, según el Departamento de Justicia de EU. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó cargos civiles relacionados con los supuestos esquemas.

McAfee también había sido acusado de ocultar más de 23 millones de dólares que supuestamente ganó al impulsar siete ofertas de criptomonedas en Twitter.

Las autoridades estadounidenses dicen que McAfee se destacó como un experto en ciberseguridad y criptomonedas a través de sus tuits, discursos y su papel como director ejecutivo de una empresa de criptomonedas que cotiza en bolsa. También lo acusaron de decirle a los seguidores que no tenía ningún interés en las criptomonedas y, al mismo tiempo, promocionar cómo las criptomonedas "cambiarán el mundo".