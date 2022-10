Nintendo revela nuevo estudio cinematográfico

El cine de videojuegos ha tenido una popularidad enorme en los recientes años con las películas de “Sonic the Hedgehog” por parte de Sony y la próxima serie original de HBO “The Last of us”, adaptada de la serie de videojuegos del mismo nombre.

A pesar de esto, aún hay muchos personajes del medio que aún no han dado el salto a la pantalla grande, pero la compañía nipona Nintendo podría cambiar esto,

Durante la mañana de este lunes, los aficionados de la compañía nipona se dieron cuenta de un nuevo sitio web registrado por Nintendo llamado Nintendo Pictures. El sitio solo está disponible en japonés e incluye datos técnicos y financieros.

A pesar de que el sitio web tomó por sorpresa a muchos, era un movimiento que ya se esperaba de parte de la compañía ya que está en puerta la nueva pelicula de Super Mario protagonizada por Chris Pratt y en colaboración con el estudio Ilumination.

Con esta decisión, los fans esperan que las franquicias más relevantes de Nintendo como The Legend of Zelda, Metroid o Star Fox den su salto a la pantalla grande.

