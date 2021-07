Facebook lanzará lentes inteligentes Ray-Ban

Facebook lo prometió y está por cumplir. En septiembre pasado el gigante de las redes sociales dijo que lanzaría su primer par de lentes inteligentes “el próximo año” de la mano de Ray-Ban. Ahora el CEO del grupo, Mark Zuckerberg, retomó el tema y confirmó que así será.

En una llamada con accionistas, el empresario mencionó que “de cara al futuro, el próximo lanzamiento de producto será el de nuestras primeras gafas inteligentes de Ray-Ban en asociación con EssilorLuxottica”. Estas contarían con la “forma icónica” de los lentes de la marca y permitirán a los usuarios “hacer algunas cosas muy interesantes”, agregó.

Sobre estas “cosas muy interesantes” Zuckerberg no dio más detalle, aunque Facebook ha dicho anteriormente que las gafas no tendrán una pantalla integrada y no entrarán en la categoría de dispositivo de realidad aumentada, indica Unocero.

¿Entonces? ¿Serán capaces de realizar llamadas? ¿Recibirán notificaciones? ¿Darán acceso a un asistente? No es claro. Sin embargo, con base en lo que se sabe que no serán estos lentes, se puede pensar que serán un wearable sencillo y de moda capaz de conectarse con nuestros smartphones, cercano quizá a los Snap Spectacles o Echo Frames de Amazon.

Lo que Mark Zuckerberg sí destacó es que mantiene sus esfuerzos “hacia las gafas de realidad aumentada en el futuro”, algo en lo que Facebook ha trabajado desde hace tiempo a través de su unidad de investigación Project Aria e incluso produciendo prototipos.

Los headsets de realidad aumentada son una componente clave de los planes de Facebook para construir un “metaverso” que combine las realidades aumentada, virtual y física en un solo espacio.