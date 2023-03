¿Existen los viajeros en el tiempo? Esto responde ChatGPT usando la IA

HERMOSILLO, Son.- Con el avance de la tecnología cada vez es más común ver a personas que aseguran ser viajeros en el tiempo y que buscan advertir a la población actual sobre distintos hechos como catástrofes, invasiones y enfermedades que supuestamente en los próximos años acabarán con la humanidad tal y como la conocemos hoy en día.

No obstante aún no hay ninguna prueba que asegure que estas personas son realmente lo que dicen, además de que muchos de los eventos que predicen no han sucedido.

Sin embargo, muchas personas se cuestionan si realmente pueden existir los viajeros en el tiempo. Ante esta incógnita, el chatbot manejado por Inteligencia Artificial (IA), ChatGPT, respondió esta interrogante.

¿Existen los viajeros en el tiempo? Esto respondió ChatGPT usando la IA. Foto: Pixabay

¿Qué dice ChatGPT sobre la existencia de los viajeros en el tiempo?

De acuerdo con ChatGPT, hasta el momento no se conocen pruebas concluyentes de que existan los viajeros en el tiempo.

Aunque el “Viaje en el tiempo” es un concepto muy popular en la ciencia ficción, actualmente no hay evidencia científica que sugiera que esto puede ser posible en la vida real.

Si bien hay expertos en física que hablan sobre la posibilidad de viajar en el tiempo, la mayoría de los científicos creen que cualquier tipo de viaje en el tiempo es improbable, y en caso de que fuera posible habría muchas paradojas y problemas lógicos asociados con este hecho, que a su vez lo haría muy poco práctico.

En resumen, por más que los viajes en el tiempo representan un tema fascinante y emocionante en el mundo de la ciencia ficción, ChatGPT determina que no hay pruebas que indiquen que un evento de este tipo pueda ocurrir en el mundo real.