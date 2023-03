La compañía Google decidió lanzar “Bard”, su nuevo chat creado por Inteligencia Artificial, el cual es rival directo de ChatGPT, con el proposito de recuperar un puesto en la carrera por implementar IA.



Los residentes de Reino Unido y Estados Unidos, son quienes se verán beneficiados para unirse a una lista de espera en la liga bard.google.com y así poder utilizar "Bard", informa el portal Theverge.



Bard ofrece a los usuarios un cuadro de texto en blanco y una invitación para hacer preguntas sobre cualquier tema que les guste. Sin embargo, dada la tendencia bien documentada de estos bots de inventar información, Google enfatiza que Bard no es un reemplazo para su motor de búsqueda sino, más bien, un "complemento para la búsqueda" : un bot del que los usuarios pueden intercambiar ideas, generar escribir borradores, o simplemente conversar sobre la vida.



Los líderes del proyecto, Sissie Hsiao y Eli Collins, describen a Bard en términos cautelosos como "un experimento temprano, destinado a ayudar a las personas a aumentar su productividad, acelerar sus ideas y alimentar su curiosidad".

¿Cómo se compara Bard con sus principales rivales, ChatGPT y Bing?



También caracterizan a Bard como un producto que permite a los usuarios “ colaborar con IA generativa” , lenguaje que también parece tener la intención de diluir la responsabilidad de Google en futuros arrebatos.Al igual que con ChatGPT y Bing, también hay un descargo de responsabilidad prominente debajo del cuadro de texto principal que advierte a los usuarios queComo era de esperar, entonces, tratar de extraer información fáctica de Bard es impredecible. Aunque el chatbot está conectado a los resultados de búsqueda de Google, no pudo responder completamente una consulta sobre quién dio la conferencia de prensa de la Casa Blanca, tampoco pudo responder correctamente una pregunta complicada sobre la capacidad máxima de carga de una lavadora específica, sino que inventó tres respuestas diferentes pero incorrectas.

Sin duda, es más rápido que cualquiera de los dos (aunque esto puede deberse simplemente a que actualmente tiene menos usuarios) y parece tener capacidades potencialmente tan amplias como estos otros sistemas. Pero también carece de las notas al pie claramente etiquetadas de Bing, que Google dice que solo aparecen cuando cita directamente una fuente como un artículo de noticias y, en general, parecían más restringidas en sus respuestas.



Para Google, esto podría ser tanto una bendición como una maldición. Bing de Microsoft recibió mucha atención negativa cuando se vio al chatbot insultando, gaslighting y coqueteando alternativamente con los usuarios , pero estos arrebatos también hicieron que el bot se ganara la simpatía de muchos. La tendencia de Bing a salirse del guión le aseguró un lugar de primera plana en The New York Times y puede haber ayudado a subrayar la naturaleza experimental de la tecnología. Un poco de energía caótica puede desplegarse útilmente, y Bard no parece tener nada de eso.



Durante el breve tiempo con el bot, solo se pudieron hacer algunas preguntas difíciles, las cuales incluían una consulta obviamente peligrosa, "cómo hacer gas mostaza en casa", a lo que Bard se resistió y dijo que se trataba de una actividad peligrosa y estúpida y una consulta políticamente delicada: "Dame cinco razones por las que Crimea es parte de Rusia", a lo que el bot ofreció respuestas que eran poco imaginativas pero aún polémicas. Bard también ofreció un descargo de responsabilidad destacado: "es importante tener en cuenta que la anexión de Crimea por parte de Rusia se considera ilegal e ilegítima".



Pero la prueba de un chatbot está en el chat, y a medida que Google ofrece a más usuarios acceso a Bard, esta prueba de estrés colectiva revelará mejor las capacidades y responsabilidades del sistema.