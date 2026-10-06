¿Cómo saber si tu hijo entregó una tarea hecha con IA?

El uso de IA puede regularse mediante instrucciones específicas que indiquen qué herramientas están permitidas, para qué actividades pueden emplearse y cuándo el estudiante debe informar que recurrió a ellas. Foto: Gemini.

La revisión puede centrarse en la coherencia entre el trabajo presentado y la trayectoria académica del estudiante, sin asumir automáticamente que una diferencia significa que utilizó IA.

El uso de inteligencia artificial (IA) para realizar tareas escolares puede dejar señales que los profesores identifican al comparar el trabajo con el desempeño habitual del alumno. Cambios importantes en el estilo, vocabulario poco habitual, inconsistencias y errores factuales son algunos de los elementos que pueden llamar la atención.

La detección no depende únicamente de herramientas automatizadas. También puede incluir la comparación con trabajos anteriores, preguntas de seguimiento sobre cómo se realizó la tarea y la revisión de las fuentes utilizadas. Sin embargo, estas señales no constituyen por sí mismas una prueba definitiva de que un alumno haya utilizado IA, según datos oficiales de Librería Catedu, dependiente del gobierno de Aragón de España. CATEDU

¿Cómo detectan los profesores si una tarea fue hecha con IA?

Los docentes pueden comparar el trabajo entregado con ejemplos anteriores realizados por el mismo estudiante y revisar si existen diferencias importantes en la forma de escribir, desarrollar argumentos o utilizar vocabulario.

Entre las señales que pueden revisar están:

Cambios repentinos de estilo: un texto considerablemente más elaborado o formal que los trabajos habituales del alumno puede generar dudas.

un texto considerablemente más elaborado o formal que los trabajos habituales del alumno puede generar dudas. Vocabulario inusual: determinadas palabras o construcciones pueden no corresponder con la manera habitual de expresarse del estudiante.

determinadas palabras o construcciones pueden no corresponder con la manera habitual de expresarse del estudiante. Incoherencias en el contenido: cambios bruscos entre ideas, argumentos que no se relacionan entre sí o conclusiones que no corresponden con el desarrollo.

cambios bruscos entre ideas, argumentos que no se relacionan entre sí o conclusiones que no corresponden con el desarrollo. Errores factuales: los sistemas de IA pueden generar información incorrecta, desactualizada o presentar datos sin una fuente verificable.

los sistemas de IA pueden generar información incorrecta, desactualizada o presentar datos sin una fuente verificable. Falta de elementos personales: un trabajo puede ser revisado para determinar si refleja experiencias, argumentos, ejemplos o ideas propias del alumno.

un trabajo puede ser revisado para determinar si refleja experiencias, argumentos, ejemplos o ideas propias del alumno. Diferencias con trabajos anteriores: la comparación con actividades previas permite identificar modificaciones importantes en el nivel o estilo de escritura.

Una de las estrategias planteadas consiste en establecer previamente reglas claras sobre cuándo y cómo puede utilizarse la inteligencia artificial en una actividad. Crédito: Canva

¿Las herramientas para detectar IA pueden determinar por sí solas si un alumno hizo trampa?

No necesariamente. Una diferencia de estilo o un resultado obtenido mediante una herramienta de detección debe interpretarse dentro del contexto del trabajo académico.

El propio texto de referencia señala que detectar el uso de IA es cada vez más complicado conforme estas herramientas generan contenidos con características similares a los escritos por personas. Además, un sistema de IA puede producir información incorrecta, mientras que los mecanismos automatizados de evaluación también pueden estar condicionados por los datos con los que fueron entrenados.

Por ello, una revisión docente puede incorporar otros elementos, como preguntar al estudiante cómo desarrolló el trabajo, qué fuentes consultó y de qué manera llegó a sus conclusiones.

¿Qué pueden hacer los profesores para reducir el uso indebido de IA?

Una de las estrategias planteadas consiste en establecer previamente reglas claras sobre cuándo y cómo puede utilizarse la inteligencia artificial en una actividad.

También se pueden diseñar tareas que requieran participación directa del estudiante y que sean más difíciles de resolver únicamente mediante la generación automática de texto.

Entre las alternativas se encuentran:

Aprendizaje basado en proyectos: plantear problemas reales que requieran desarrollar una solución.

plantear problemas reales que requieran desarrollar una solución. Entrevistas y trabajo de campo: obtener información mediante conversaciones, encuestas u observación directa.

obtener información mediante conversaciones, encuestas u observación directa. Diarios y portafolios: pedir al alumno que documente su proceso y reflexione sobre lo aprendido.

pedir al alumno que documente su proceso y reflexione sobre lo aprendido. Actividades prácticas: evaluar la comprensión mediante ejercicios en los que el estudiante tenga que demostrar sus conocimientos.

evaluar la comprensión mediante ejercicios en los que el estudiante tenga que demostrar sus conocimientos. Presentaciones orales: solicitar que explique su trabajo y responda preguntas o participe en debates.

solicitar que explique su trabajo y responda preguntas o participe en debates. Preguntas de seguimiento: pedir detalles sobre la planificación, las fuentes y las decisiones tomadas durante la elaboración.

¿Por qué preocupa el uso de IA en las tareas escolares?

El principal problema señalado es que el uso de IA como sustituto del trabajo académico puede reducir las oportunidades de aprendizaje. Si el estudiante entrega directamente un contenido generado por una herramienta, puede completar la actividad sin desarrollar las habilidades que la tarea pretendía evaluar.

También existen consideraciones relacionadas con los sesgos y la transparencia. Los sistemas de IA pueden reproducir sesgos presentes en sus datos de entrenamiento y generar respuestas incorrectas. En el caso de una evaluación automatizada, además, el estudiante puede tener dificultades para conocer por qué recibió determinada calificación o para cuestionar el resultado.

Por esta razón, las reglas sobre IA deben distinguir entre utilizar estas herramientas como apoyo y presentar como propio un contenido generado completamente por ellas.

¿Qué señales pueden indicar un cambio en el trabajo de un alumno?

La revisión puede centrarse en la coherencia entre el trabajo presentado y la trayectoria académica del estudiante, sin asumir automáticamente que una diferencia significa que utilizó IA.

Algunos elementos que pueden justificar una revisión adicional son:

Un cambio repentino y considerable en el estilo.

Un nivel de vocabulario que no coincide con trabajos anteriores.

Información incorrecta o difícil de verificar.

Argumentos generales sin desarrollo personal.

Cambios bruscos de tono o estructura.

Dificultad del alumno para explicar oralmente el contenido que entregó.

Fuentes que no corresponden con las afirmaciones realizadas.

La combinación de estas señales puede llevar al profesor a solicitar información adicional sobre el proceso de elaboración de la tarea.

¿Cómo debe abordarse el uso de inteligencia artificial en la escuela?

El uso de IA puede regularse mediante instrucciones específicas que indiquen qué herramientas están permitidas, para qué actividades pueden emplearse y cuándo el estudiante debe informar que recurrió a ellas.

Además, las actividades pueden diseñarse para evaluar no solamente el resultado final, sino también el proceso: investigación, selección de fuentes, desarrollo de argumentos, resolución de problemas y capacidad para explicar las decisiones tomadas.

El siguiente paso para los centros educativos es establecer criterios claros y comunicar a los estudiantes las condiciones de uso de estas herramientas. En tareas donde exista una duda sobre la autoría, el docente puede revisar el proceso de elaboración y solicitar al alumno que explique su trabajo antes de determinar si existe un incumplimiento académico.