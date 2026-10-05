OpenAI probará publicidad interactiva en ChatGPT a finales de octubre en EEUU durante la espera de generación de imágenes para financiar su servicio

OpenAI implementará pruebas para integrar anuncios interactivos en ChatGPT durante los lapsos de espera al generar imágenes. | Canva

La empresa busca monetizar una audiencia de 1,200 millones de personas semanales mediante publicidad que no afectará las respuestas del chatbot.

ESTADOS UNIDOS.- OpenAI iniciará a finales de octubre una fase de pruebas para incorporar un nuevo formato de publicidad visual interactiva dentro de ChatGPT. Esta función se mostrará a los usuarios durante el periodo de espera mientras las herramientas de la plataforma procesan y generan imágenes.

El periodo de ensayo se llevará a cabo de forma exclusiva en EEUU en su etapa inicial. Según la empresa, el objetivo financiero de esta estrategia es financiar y ampliar el acceso a la tecnología de inteligencia artificial para una audiencia global de 1,200 millones de personas por semana, superando el alcance de los ingresos por suscripciones pagadas.

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¿Cómo funcionará la publicidad interactiva durante la generación de imágenes?

El formato publicitario fue diseñado para aprovechar el lapso de espera que requiere el sistema al crear un archivo gráfico. En lugar de una imagen estática tradicional, los anuncios permitirán interactuar con el contenido promocionado.

Los usuarios tendrán la posibilidad de explorar productos, solicitar detalles adicionales o formular preguntas sobre los elementos anunciados directamente en el chat. OpenAI aseguró que estas piezas publicitarias contarán con una diferenciación visual clara respecto a las imágenes generadas por la herramienta y no influirán en el tipo de respuestas que entregue ChatGPT.

Vista del ingreso a ChatGPT, desarrollado por OpenAI, en una fotografía de archivo. EFE/Wu Hao (WU HAO/EFE)

Herramientas de medición para empresas y anunciantes

Para dar seguimiento al rendimiento publicitario, la compañía integró una infraestructura tecnológica que permite medir conversiones e impactar a audiencias específicas. La plataforma contará con soporte para herramientas de datos como Hightouch, Tealium, LiveRamp, AppsFlyer, Triple Whale, Adjust, DV Rockerbox, Northbeam, Branch, Singular, Kochava, Airbridge y Tenjin.

Asimismo, la empresa estableció alianzas con las firmas Haus, Measured y WorkMagic para desarrollar experimentos geolocalizados. Estas pruebas evaluarán el impacto causal de los anuncios de acuerdo con la ubicación geográfica de los usuarios.

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