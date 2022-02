Vinicio Castilla es homenajeado con unidad deportiva a su nombre en colonia El Sahuaro

HERMOSILLO, Sonora.- Tras su legado como jugador de Grandes Ligas y de Naranjeros de Hermosillo, el Ayuntamiento de Hermosillo reconoció ayer a Vinicio Castilla dándole su nombre a una unidad deportiva ubicada en la colonia El Sahuaro.

Además del ex pelotero, durante la ceremonia que tuvo lugar en el cruce de las avenidas Lázaro Mercado y Luis Orcí estuvieron presentes el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, la directora del IDJH, Carolina Guerrero, así como los directivos de Naranjeros, Pablo de la Peña y Enrique Mazón Cubillas.

“Estoy muy contento, muy emocionado, por este reconocimiento que me está brindando mi gran amigo, el presidente municipal ‘Toño’ Astiazarán. Es un honor para mí que mi nombre esté de por vida en esta unidad deportiva, en este bello estadio de beisbol.

“Quiero también exhortar a todos estos jóvenes a que disfruten esta bella unidad, a que se diviertan muchísimo jugando su deporte favorito, pero también que la cuiden; a mí me hubiera encantando tener este estadio cuando era niño, con pasto sintético, y jugar en estos campos tan bonitos”, comentó Castilla.

Vinicio Castilla aconseja a jóvenes beisbolistas

Este último aprovechó el micrófono para aconsejar a los jóvenes presentes en el campo de beisbol, así como para compartirles algunas de sus experiencias como jugador profesional.

“Desde que yo me retiré he dado muchas clínicas de beisbol, he estado con jóvenes platicando, y siempre me han preguntado qué consejo les puedo dar a los jóvenes que quieren incursionar en el beisbol profesional, y siempre me quedo con uno que a mí me ayudó muchísimo, que siempre me enfoqué en lo que yo controlaba.

“Me preguntan mucho también que si yo sentía racismo en Estados Unidos. La verdad yo nunca lo sentí. Si hubo, la verdad no lo sentí, porque estaba enfocado en lo mío. Desde pequeñito, mi sueño fue llegar a las Grandes Ligas, y eso era en lo que yo estaba enfocado”, expresó el oaxaqueño.

ES BUENO SABER…

La Unidad Deportiva Vinny Castilla cuenta con un campo de beisbol, uno de fútbol rápido, una cancha de basquetbol, área de juegos y un templete de concreto.