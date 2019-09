Urgen a asignar maestro en primaria de Cananea

CANANEA, Sonora.- Padres de familia de la Escuela Primaria Alfonso Atondo García hicieron un llamado a las autoridades para que den respuesta rápida a la solicitud de un maestro para atender de tiempo completo al grupo de sexto grado.



Los padres de familia acusaron que ha transcurrido casi un mes sin que tengan clases regulares los estudiantes, quienes deben estar bien preparados para su próximo ingreso a la secundaria.



Mencionaron que actualmente el recién nombrado director brinda atención a los alumnos, pero cuando requieren de su presencia como director, tiene que dejar al grupo.



La falta del docente está desde que se inició el ciclo escolar, el pasado 26 de agosto, y desde entonces no han tenido respuesta de cuándo se destinará a un maestro para el grupo.



Autoridades escolares, aseguraron, les dicen únicamente que tienen que esperar hasta que se designe a un maestro, pero debido a que esto no ocurre, comienzan a pensar en tomar otras medidas.



Algunos padres de familia han propuesto tomar la escuela para que se les dé la atención que necesitan sus hijos, sin embargo para no afectar a otros estudiantes la medida se ha retrasado.



Por ello exhortaron a las autoridades escolares a solucionar el problema y brindar un maestro de planta a los alumnos que están a punto de concluir con sus estudios de primaria y requieren egresar con la preparación adecuada.