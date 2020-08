Tres notas que no te debes perder este día

Hasta la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, le pidió al presidente López Obrador que por favor usara el cubrebocas durante su reciente gira por Sonora, sin embargo, el mismo Andrés Manuel asegura que su postura es que él ha hecho lo que los especialistas de Salud le dicen. En la mañanera, el Presidente aclaró que cuando se refiere al tapaboca es porque lo usará cuando no haya corrupción, porque no pretende callarse nada. Así que seguirá inquietando ¿Por qué AMLO no utiliza el cubrebocas?

Reconoce el presidente López Obrador que habló de más al decir que en México gobernaba el "narco Estado", durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. AMLO confesó a los reporteros que a veces dice cosas que le salen de la espontaneidad y que en el caso de la declaración del "narco Estado" no era eso propiamente lo que quiso decir, sino que con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, había un dominio del cártel del Sinaloa en las decisiones del Gobierno. Entonces ¿será o no, un "narco Estado"?

Sobre el caso del ex director de Pemex ahora bajo proceso, Emilio Lozoya Austin, el presidente López Obrador sostuvo que si el implicado señala a los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, tendrá que ser la Fiscalía General de la República la que realice su trabajo. AMLO advierte que a todos les interesa que sea un proceso transparente y que se llame a los testigos y se presenten las pruebas necesarias, pero quizá en el caso de los ex mandatarios del País, lo propio sería una consulta pública.