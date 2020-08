Gobernadora de Sonora le pidió ponerse el cubrebocas, revela AMLO 

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano le pidió de favor usar cubrebocas durante su gira por la entidad durante la semana pasada, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa matutina el mandatario fue cuestionado de nuevo sobre su postura de no usar el cubrebocas.

“La gobernadora de Sonora me dice: ‘le pido de favor que se ponga el cubrebocas, porque están diciendo que aquí usted no se pone el cubrebocas porque hay corrupción”, dijo.

López Obrador precisó sobre su dicho en una de las conferencias de prensa matutinas sobre el uso del cubrebocas.

“Yo dije me voy a poner el tapabocas cuando ya no haya corrupción, eso fue lo que dije. Me toman una foto con el cubrebocas y ‘ya no hay corrupción’, no, no dije cubreboca, dije tapaboca”, dijo.

Y recordó cuando varios medios de comunicación distorsionaron su frase “al diablo con sus instituciones”, por “al diablo con las instituciones”.

López Obrador aclaró que si los especialistas del sector salud le indican que si el que él aparezca en público con el cubrebocas, lo hará.

“Si a mí me dicen los especialistas que ayuda a que yo aparezca con los cubrebocas, lo voy hacer, no tengo porqué no hacerlo”, dijo.