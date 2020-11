Descarta AMLO que negativa de comunicación con Biden afecte interés binacional

Luego de que el Gobierno mexicano rechazara entrar en contacto con el virtual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las críticas le "llovieron" a Andrés Manuel López Obrador quien, con todo, se mantiene firme en no adelantarse al anuncio oficial del resultado de la elección en el vecino país.

El Presidente descartó que dicha postura desencadene "represalias" para México por parte de EU porque "no somos colonia, somos un País libre, independiente, soberano. El Gobierno de México no es pelele de ningún Gobierno extranjero”.

Dividen síntomas a pacientes Covid en cuatro tipos

Al detectar diferencias en las sintomatologías de pacientes hospitalizados por Covid-19, investigadores españoles optaron por clasificarlos en cuatro grupos fenotípicos: De alto riesgo de mortalidad, mal pronóstico, buen pronóstico y bajo riesgo de muerte; esto con el objetivo de instaurar las medidas de tratamiento más apropiadas en cada caso.

"Agarra vuelo" venta de "artículos Covid" en Hermosillo

Casi al nivel del inicio de la pandemia han notado empleados y comerciantes de farmacias y tiendas especializadas que ha aumentado la venta de "productos Covid”, como cubrebocas, toallas desinfectantes y soluciones sanitizantes.

Y es que luego de un marcado descenso en la venta de estos artículos en agosto y septiembre, dijeron, a partir de la segunda semana de octubre las personas están comprándolos nuevamente.