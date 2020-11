AMLO: “El gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero”, contesta a cuestionamientos sobre rechazo a llamada con Biden

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- México no puede reconocer a un gobierno que no está legalmente y legítimamente constituido, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre la razón del rechazo de entablar una llamada con el eventual presidente electo de Estados Unidos Joe Biden.

“Con apego a esa política de principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que no está legalmente ni legítimamente constituido”, dijo.

Ayer el gobierno mexicano rechazó entrar en contacto con el equipo de Joe Biden a través de una llamada entre López Obrador y Joe Biden.

La negativa, explicó López Obrador, se dio por respeto al proceso electoral de otro País en donde hay más de 140 millones de votantes y 38 millones de mexicanos que votaron por uno u otro partido.

“No nos corresponde de manera irresponsable pronunciarnos por uno y por otro”, dijo.

López Obrador descartó que haya represalias de Estados Unidos hacia México.

“No tiene por qué, nos estamos apegando a nuestra política de principios, además, no somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano. El gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero”, dijo.

El Presidente agregó que ordenó que se envíe un memorándum a las embajadas y consulados de México, con el Artículo 89 de la Constitución, para que entiendan la postura de México.

“Es nuestra postura y no estamos en contra ni a favor de nadie”, reiteró.